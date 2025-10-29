הממשלה צפויה לאשר תיקון להחלטה שנת 2009, העוסקת באישור נסיעות הרבנים הראשיים לישראל לחוץ לארץ.

ההחלטה המקורית קבעה כי אישור הנסיעות נתון לסמכות השר לשירותי דת, בין אם מדובר בנסיעות במימון המדינה ובין אם לאו. אלא שכעת נוצר מצב שלאחר התפטרות השר מיכאל מלכיאלי ופקיעת תוקף כהונתו של ממלא מקומו השר יריב לוין, אין שר מכהן במשרד ואין מי שיאשר את נסיעות הרבנים לחו"ל.

ההחלטה החדשה תקבע כי עד למינוי שר לשירותי דת חדש, אישור נסיעות הרבנים הראשיים ייעשה בידי ראש הממשלה.

בהצעה נאמר כי מטרת התיקון היא "לשמור על רציפות תפקודית ולאפשר את נסיעות הרבנים הראשיים לישראל לחוץ לארץ ככל שיידרש, גם בתקופה שבה אין שר לשירותי דת מכהן".