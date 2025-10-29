הצעת החוק לפיצול תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה, שהגיש חבר הכנסת מישל בוסקילה, עברה היום (רביעי) בקריאה טרומית במליאת הכנסת ברוב של 61 תומכים מול 46 מתנגדים.

ההצעה זכתה לתמיכת סיעות הקואליציה והמפלגות החרדיות, לאחר סיכום פוליטי מוקדם מול יו"ר הקואליציה שאפשר את אישור חוק הנוגע לסמכויות בתי הדין הרבניים.

לפי נוסח ההצעה, תוקם משרת תובע כללי עצמא*, שימונה על ידי הממשלה ויפעל בנפרד מהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה.

שר המשפטים יריב לוין בירך על קידום ההצעה ואמר כי "בידי היועץ המשפטי לממשלה מרוכזות סמכויות דרקוניות וחסרות תקדים. הייעוץ המשפטי פועל באופן שיטתי על מנת לסכל את מדיניות הממשלה".

גם שר החוץ גדעון סער תמך במהלך. "זו רפורמה חיונית ונדרשת במערכת המשפט. הגיע העת לשים קץ לניגוד העניינים המובנה ולריכוז הכוח המופרז המגולמים בתפקיד זה".