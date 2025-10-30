בעמדת השידור של ערוץ 7 בקונגרס הציוני העולמי שוחחנו עם חגית סופייב לבייב, מנכ"לית קבוצת לבייב ונשיאת קונגרס יהודי בוכרה, על חשיבותו של הקונגרס הציוני העולמי שמתכנס בימים אלה בירושלים.

לבייב מציינת בדבריה את החשיבות המיוחדת שבהתכנסות יהודים מכל רחבי העולם לדיון על הסוגיות הבוערות עבור יהדות העולם. בין השאר מדובר גם בסוגיית ההתמודדות עם תופעות אנטישמיות עימן מתמודדת יהדות התפוצות.

כמי שחיה מזה 14 שנים בארה"ב היא סבורה כי "לא פשוט בארה"ב במיוחד בשנתיים האחרונות, אבל לא רק בשנתיים האחרונות שבהן יש מאורעות ודברים מפחידים. צריך לעשות מהלכים כדי לשמור על יהודי ארצות הברית", היא אומרת ומוסיפה כי שנאת ישראל הייתה תמיד בארה"ב והשבעה באוקטובר רק גרמה לשנאה זו להתפרץ. "זה משהו שקיים ואנחנו יהודים שיודעים גם בדור הזה ששונאים אותנו".

לבייב מציינת בהקשר זה את הדרישות של הקהילה היהודית להכיר במצבה ובהתמודדותה ומתוך כך גם להוסיף שמירה והגנה ותיקצוב לשם כך. "יהודים לא מוגנים בכל מקום שהם נמצאים".

עוד נשאלה לבייב אודות הבחירות לראשות עיריית ניו יורק והסיכוי הגובר לבחירתו של זוהרן ממדאני שהתבטאויותיו האנטישמיות מטרידות ומדאיגות רבים בעיר. "פוליטיקאים בדרך כלל מסתירים את ישראל ולא תמיד יודעים מה הם חושבים ועד כמה הם שונאים את ישראל. זו הפעם הראשונה שבה אנחנו רואים מועמד לראשות עיר שלא מסתיר את השנאה שלו לישראל. הוא ממש שונא ישראל ברמה מאוד מדאיגה וזה שהוא המועמד המוביל מראה לאן נושבת הרוח. זה שאנשים בוחרים בו מלמד מה קורה בניו יורק".

על כוונתם של יהודים רבים לבחור בממדאני אומרת לבייב כי מדובר בתופעה מפחידה, אך "עם השנים אנחנו רואים תופעה של תנועות יהודים מאוד ליברליים, כאלה שהייתי מגדירה אותם קצת מנותקים ולא רואים איך זה יכול להשפיע לרעה על יהודים שם ועל ישראל בכלל".

ההתמודדות עם תופעת ממדאני צריכה לבוא בראש ובראשונה דרך בחירת יריבו, אנדרו קואמו, אומרת לבייב ומציינת כי גם אם הוא קומו עצמו אינו מתבטא בשבחם של היהודים, הוא הברירה הפחות גרועה ויש לעשות הכול כדי להביא לבחירתו. "זוהראן ממדאני לא רק שונא ישראל. הוא גם שונא עשירים, שונא עסקים והולך לפגוע בכל הנדל"ן ובעסקים שירצו לעזוב את ניו יורק. יהיו לזה השלכות. הוא רוצה לדאוג לסוחרים בלתי חוקיים ולמהגרים לא חוקיים".

את תקופת ממשל טראמפ מגדירה לבייב כתור הזהב. "זה הדבר הכי טוב שיכול היה לקרות לישראל. הוא באמת חבר טוב אמיתי של ישראל, הוא דואג ליהדות ארה"ב וזו זכות גדולה. אני מקווה שננצל את השנים שהוא עדיין נשיא לטובה".

בהתייחס ליהדות בוכרה בארה"ב, מספרת לבייב, המשמשת כאמור כנשיאת קונגרס יהודי בוכרה בארה"ב, כי מדובר בכמאה אלף חברי קהילה, "קהילה תוססת שמאוד התקדמה בשנים האחרונות מאז שהם היגרו לארה"ב מאוזבקיסטאן, ואני גאה להוביל את הקהילה".