תיעוד: חיסול מחבל שהשתתף בטבח צילום: דובר צה"ל

על רקע הפרות ההסכם מצד חמאס וטרם חידוש הפסקת האש הבוקר, תקפו במהלך הלילה (רביעי) צה"ל ושב"כ, בהובלת פיקוד הדרום ובהכוונת אמ"ן, מטרות של ארגוני הטרור ברצועת עזה. התקיפות בוצעו באמצעות חיל האוויר וכללו פגיעה מדויקת בעשרות מחבלים ובתשתיות טרור מרכזיות.

בין היעדים שהותקפו: עמדות תצפית, אתרי ייצור אמצעי לחימה, עמדות שיגור רקטות ופצצות מרגמה, וכן תוואי תת-קרקע ששימש לפעילות חמאס.

במסגרת הפעילות, הותקפו שני מחבלים בדרג מג"ד, שני מחבלים בדרג סמג"ד ו-16 מפקדים בדרג מפקד פלוגה בארגון הטרור הרצחני.

בתקיפות חוסלו עשרות מחבלים, ובהם מעורבים ישירות בטבח שביצע חמאס בשבעה באוקטובר. בין המחוסלים גם מחמד עיסא מפקד מחלקת נוח'בה, פואז עוידה ראש חוליית נוח'בה והמחבלים מחמד אבו שריע ונדאל אבו שריע מארגון הטרור "אדני השממה".

בדרום רצועת עזה חוסל בתקיפה ממוקדת חאתם מאהר מוסא קדרה, מפקד פלוגת נוח'בה בצפון חאן יונס, אשר הוביל את הטבח בקיבוץ עין השלושה.