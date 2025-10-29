בני משפחת מרצבך שחררו שיר הנצחה חדש ומרגש לזכרה של אורלי מרצבך ז"ל, תחת הכותרת "אגדל מזה". השיר מבוסס על דברים שאמרה אורלי במהלך ריאיון לערוץ Tov, אשר שיקפו את דרכה ואת אמונתה במהלך התמודדותה עם המחלה שפקדה אותה.

השיר הולחן ובוצע על ידי יוסף לרנר, בשיתוף עם הזמר ידידיה גונן. את ההפקה המוזיקלית הוביל צליל תור, ואת הקליפ ערכה צופיה אטייה. בהפקה השתתפו גם ילדיהם של בני משפחת מרצבך - חושן, מעוז, נסיה, הללי ואשירה - בשירה מכל הלב.

"המנגינה הזו היא לעילוי נשמתה של אורלי, וכמורת דרך עבורנו", כתבה המשפחה. "תודה מעומק הלב ליוסף לרנר, גם כשאנחנו הרמנו ידיים - אתה לא וויתרת".