רות, אלמנתו של הלוחם אברהם אזולאי ז"ל ספדה לחברו לנשק אפי פלדבאום הי"ד, שנהרג אתמול בלחימה בעזה.

"אפי נהרג. אפי של אברהם. אפי ואברהם מהיחידה של כח אוריה. איזה אהבה מיוחדת. איזה איש מיוחד", היא כתבה.

"אני זוכרת שלפני החתונה שלנו קפצנו אליהם הביתה, רצית שהוא יעשה לנו מנגל בשרים בחתונה. "הוא הכי טוב בבשר", אברהם אמר לי. והוא ושולמית אשתו באמת הכי טובים באוכל. היה לנו ערב הכי טעים בחיים. ודיברנו עליו הרבה אחר כך", שחזרה. "היה כל כך נעים במרפסת של הבית שלהם. אברהם ואפי דיברו הרבה על הצבא, קצת על האוכל. אני ושולמית דיברנו על ההכנות לחתונה ועל הבית שלהם ועל העסק ועל המילואים האלה שבגללם אנחנו לא רואות אותם הרבה. היא סיפרה לי שאפי נוסע עד עזה על אופנוע כדי להספיק לחזור בערב הביתה בלי פקקים, להיות עם הילדים. נשבר לי הלב שמהערב הזה נותרנו רק שנינו".

אזולאי מתארת את אופיו של אפי ואת הקשר המרגש שנשמר גם אחרי נפילתו של בעלה. "אפי בנאדם כזה שהלב יוצא לו מהעיניים. ביישן ועניו. אחרי שאברהם נהרג כתבת לי הודעה שלא הספקנו לדבר בשבעה כך כך ושתשמח לבוא אלי הביתה. דיברנו על לארגן ערב צוות בבית שלי ושל אברהם ושתקפוץ לבקר. בשיחות עם חברים היית שואל עלי, דואג לשלומי. הוצאת חולצות ליחידה שלכם על אברהם ובשלושים באת בביישנות והבאת לי שקית מלאה, 'תחלקי קצת שיהיה גם לחברים'".

היא מביעה תסכול עמוק על המציאות שלדבריה הובילה למותו של אפי. "מאכזב ומכעיס כל כך שהמדינה שלנו שבויה. שאנחנו אריה קשור בכלוב אמריקאי. שאפי נהרג 'בהפסקת אש' אחרי קריאות צהלה של 'המלחמה נגמרה' וואלה? המלחמה לא נגמרה. ונמאס לצעוק את זה. אפי לא היה צריך למות. אברהם ורבים כמוהו נהרגו למטרה עיקרית. אין עוד חמאס בעזה. אין עוד הרוגים בעזה. למה כל כך קשה להגיד את זה? ולמה כל כך קשה לעשות את זה?".

אזולאי שיתפה תמונה של אברהם ואפי בערב בשרים וכתבה: "אברהם בטח מקבל אותך באהבה של למעלה וכנראה גם כואב שהלוחמים שלנו ממשיכים למות. סתם".