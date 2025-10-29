עיריית אריאל חנכה השבוע את כיכר גוש קטיף, הממוקמת בסמוך לאוניברסיטת אריאל.

הכיכר נחנכה לציון 20 שנה לגירוש מגוש קטיף, ובמרכזה הוצב העתק של מנורת בית הכנסת מהיישוב נצרים - סמלה המוכר של אחת מהקהילות המרכזיות שפונו.

על גבי בסיס המנורה הוצב הפסוק "ושבתי את שבות עמי ישראל ולא ינתשו עוד מעל אדמתם".

הטקס נערך במעמד ראש העיר יאיר שטבון, ראש העיר לשעבר אלי שבירו, מיכה חדד מנהל מרכז מורשת גוש קטיף, היוצר יצחק המאיר שיצר את המנורה המקורית, בכירים מאוניברסיטת אריאל ומאות מתושבי קהילת "נצר אריאל" - קהילת מפוני נצרים שהתיישבה מחדש בעיר לאחר הפינוי, יחד עם רב הקהילה הרב ציון טוויל.

שטבון אמר בטקס, "בשנתיים האחרונות אנחנו נלחמים שוב בעזה, מאז שהיהודים פונו משם במקומות בהם היו חקלאות, חינוך, ילדים וחיים צמחו רק חורבן ומוות. האמירה לחזור לגוש קטיף היא לא אמירה מיליטנטית היא אמירה שמסמלת את זה שלא וויתרנו על הרוח של תושבי גוש הקטיף".

לדבריו, "ה-7.10 הוכיח שפינוי גוש קטיף היה מהלך מדיני שגוי, הן פרקטית והן מוסרית והגיע הזמן לתקן. מחכים לרגע בו המנורה תחזור למקומי הטבעי - לבית הכנסת ביישוב נצרים".