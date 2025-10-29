בעקבות השתלחותו החריפה של הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, נגד ראש ישיבת אורות שאול, הרב תמיר גרנות, שיגר השבוע ראש מכינת עלי, הרב יגאל לוינשטין, הודעה מוקלטת לתלמידיו, ובה התייחס לדבריו החריפים של הרב יוסף.

הרב לוינשטין הגיב לדברים ואמר, "הדברים של הרב יצחק יוסף, תלמיד חכם עצום, גאון עולם - דברים מאוד ברורים, בטוב טעם. הוא מגן על הציבור הספרדי והמהפכה שהתחיל אביו לבנות את עולם התורה הספרדי שנמחק על ידי החילוני, המהפכה האדירה שעשה הרב עובדיה בהחזרת העטרה ליושנה זו הקמת החרדי ספרדי, מאפס ממש".

לדבריו, "המהפכה הזו - אין לה אח ורע. 10-11 מנדטים זה ציבור שגדל ולמד בישיבות. יש הבדל בינו לבין האשכנזי - זה הנפקא מינה לכל המאבק. האשכנזי גם אם יכפו - לא יעזור - כי יש לו גיבוי רחב ביותר, משפחה, חברה, קהילה, עיר שלמה. אבל הציבור הספרדי - כל אחד יש לו משפחה שהיא לא בהכרח תורנית. אם יבואו בכוח לגייס אותם - לא יוכלו לעמוד, ייקחו אותם לצבא ולא יוכלו להתמודד לבד. עולם התורה הספרדי ייחרב".

הרב לוינשטין הוסיף, "לכן הרב יצחק יוסף ממשיך את דרכו של אביו, לשמור על עולם התורה הספרדי. הוא לא מתכוון לוותר על מה שאביו זצ"ל הקים. כל מי שמנסה לערער את עולם התורה הספרדי - הרב יצחק יוסף לא מוותר לו. לכן אתה שומע ביטויים חריפים נגד חילונים ורבנים בציונות הדתית שמנסים לשכנע את הציבור. הוא יוצא להתקפה של המחלישים למיניהם".

עוד הוסיף, "הוא לא נגד הציונות הדתית, הוא לא מכליל. יש כאלה שמבינים את מעלתה של תורה ודרכה של תורה, וכמה סייעתא דשמיא. הוא לא חולק שצריך תלמידי חכמים שילמדו ויתפללו בזמן מלחמה. הוא מתפלל ומברך על החיילים - לא נגד. גם אבא שלו היה מתפלל ומחזק וגם הוא. כל הוויכוח הוא לא אם צריך תלמידי חכמים - צריך את שניהם".

לדבריו, "המשפטים שאמר - אפיקורסים ו'מאי אהנו לן רבנן' - הוא מדבר באופן כללי, ולא מחלק שמות. בציבור הציוני דתי מבינים את המעלה - צריכים להפסיק להתפעל מכל מיני רעשים שמיד עושים מלחמות בין היהודים".

הרב לוינשטין חתם את דבריו בקריאה להידברות, "הדרך להתמודד לא בכוח ולא בכפייה אלא בהדרגה, מתוך אמון ומוכנות לעשות שינוי אמיתי".