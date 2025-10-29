סערה פרצה הבוקר בוועדת הפנים של הכנסת, כשיו"ר הוועדה ח"כ יצחק קרויזר מעוצמה יהודית כינס דיון חירום על המצב בבני ברק - והאשים את ראש העיר חנוך זייברט ב"זלזול בתושבים" ובהעדפת פעילות פוליטית על פני טיפול בבעיות העיר.

קרויזר פתח את הישיבה בהתקפה חריפה: זייברט הודיע שהוא "שוהה בחו"ל" ולכן לא יכול להגיע - אך עדויות שהגיעו ליו"ר הוועדה מעידות שראש העיר נמצא בארץ ועסוק בארגון הפגנות נגד גיוס בני ישיבות. "הוא אפילו לא שלח מישהו אחר במקומו", זעם קרויזר.

"זה לא כבוד לתושבים, לא כבוד לכנסת, לא כבוד לוועדה", הכריז יו"ר הוועדה. "במקום להקדיש אפילו חלק קטן מהזמן שלו לרווחת האנשים שבחרו בו - הוא עסוק בהפגנות. תושבי בני ברק לא אזרחי מדרגה שנייה".

התמונה שהוצגה בדיון הייתה קשה במיוחד. אמנון סולטמן, נציג המשרד להגנת הסביבה, חשף שכבר ב-2022 הוצא צו רשמי לעירייה לטפל במכת החולדות - אך הצו נותר על הנייר. "העירייה מזלזלת במשרד ולא מבצעת את ההוראות", אמר.

הבעיה אפילו החמירה: "המצב לא טוב. החולדות פיתחו חסינות לחומרי ההדברה בגלל שימוש מסיבי וחסר שליטה מצד העירייה", הסביר סולטמן. העירייה גם לא טיפלה במתחמים פרטיים, והמפגע כבר פוגע אפילו בחיות במי נחל הירקון הסמוך.

דוד ויינברג, נציג משרד הבריאות, הודיע שהממצאים מדאיגים עד כדי כך שהמשרד יפנה מחדש לעירייה ויבצע סדרת בדיקות חדשות של מערכות הביוב והבריאות בעיר.

יעקב וידר, חבר מועצת העיר שיזם את הדיון, אמר בגלוי: "זו הזנחה שיטתית. הכסף קיים, אבל העירייה מעדיפה לא להשקיע בתושבים. הגיע הזמן שבמקום לעסוק בקומבינות ובעסקאות - יטפלו בבריאות ובמינימום הנורמלי שמגיע לאנשים".

קרויזר חשף שהופעלו עליו לחצים כבדים לבטל את הדיון, והבהיר: "העירייה טוענת שזה 'מקרה בודד' - אבל זו שקר. זו תופעה רחבה ומסוכנת, והיא חייבת להיפסק".

צביקה איבינדר ממשרד הפנים ציין שהמשרד מנהל מגעים עם ראש העיר לשיקום התשתיות, וכי בקרוב אמורה להיחתם הלוואה של 200 מיליון שקל לתיקון מערכת הביוב.

בסיום הדיון הודיע קרויזר שהוועדה תעקוב מקרוב אחר התקדמות הטיפול בבעיות, וכי הוא לא יקבל את הניסיון לטאטא את הנושא מתחת לשטיח.

"אני כאן בשביל התושבים שסובלים", הכריז. "כל מי שמתמודד עם בעיה - שיפנה אליי ישירות. אני מתחייב לטפל בכל פנייה ולעשות כל שאוכל כדי לעזור".