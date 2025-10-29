עורכי הדין עדי קידר, נתי רום ומשה פולסקי מארגון חוננו, המייצגים שניים מלוחמי 'כוח 100' בפרשת שדה תימן, התייחסו לפתיחת החקירה הפלילית בנוגע להדלפת הסרטון מהאירוע.

בעבר עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו הגיש תביעה בסך כ-2 מיליון ש"ח נגד ערוץ 12, הכתב גיא פלג וצה"ל על הדלפת הסרטון שפגע בתדמית צה"ל בעולם.

עורכי הדין דורשים לבטל את כתב האישום שהוגש נגד הלוחמים שהואשמו בתקיפת מחבל, "זה המעט שיכולה המערכת לעשות", אמר קידר. "ברור שהנזק שנגרם לנאשמים ילווה אותם שנים רבות, אבל החלטה שכזו תאפשר להם לפתוח דף חדש ולנקות במעט את שמם הטוב".

פולסקי הוסיף כי מדובר ב"הדלפה שכל כולה נועדה להשחרת הלוחמים ופגיעה בכבודם של חיילי צה"ל, וחבל שהדברים לא נעשו, בסמוך לאחר הדלפת הסרטון, שפגעה קשה בלוחמי כוח מאה ובכלל חיילי צה"ל".

לדבריו, "מדובר בהדלפה שפלה, שסיכנה את החטופים, והביאה לפגיעה חמורה ביותר בתדמיתה של מדינת ישראל בעולם הרחב. אנו קוראים לרמטכ"ל, לנהוג באותו אופן גם בכל המעורבים האחרים בחקירת הפרשה ולהורות על השעייתם של כלל המעורבים בחקירת התיק".

עו"ד יאדו סיכם: "עכשיו צריך לחקור את המטייחים, את כל אלו שטייחו יותר משנה את חקירת האירוע החמור, ברור לי שפתיחת תיק החקירה הפלילית לא נעשה כתוצאה ממוטיבציה של מאן דהו במוסדות השלטון אלא ההיפך, למרות המוטיבציה של כל הרשויות הרלוונטיות לטייח את התיק קרה משהו שלא בשליטתם וגרם להם בעל כורחם לפתוח בחקירה. מעניין מהו אותו אירוע בלתי מתוכנן מצידם שהביא לפתיחה המבורכת של חקירה חשובה זו".