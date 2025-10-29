ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע היום (רביעי) על מינויו של חבר הכנסת מאיר כהן (69) לתפקיד יו"ר הקרן הקיימת לישראל, מטעם מפלגת יש עתיד.

כהן יכנס לתפקידו בשבועות הקרובים, עם תום כהונתו של היו"ר הנוכחי. חבר הכנסת כהן, ממייסדי יש עתיד, כיהן כשר בעבר והיה אחראי במשך שנים רבות על מנגנון השטח של המפלגה.

עם כניסתו לתפקיד בקק"ל, יסיים כהן את כהונתו בכנסת לאחר 12 שנות פעילות פרלמנטרית רצופה.

לפיד אמר, "אני מברך את מאיר כהן על תפקידו החדש. הוא היה ויהיה תמיד חלק ממשפחת יש עתיד ויסייע בהתארגנות המפלגה לבחירות הקרבות".

כהן מסר, "אני מודה ליאיר לפיד על האמון ומאמין גדול בדרכה של מפלגת יש עתיד. אמשיך לתמוך במפלגה ולסייע ליאיר להוביל את הממשלה הבאה שתוביל שינוי לעם ישראל".