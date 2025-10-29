סיפור המעשה: בני זוג יהודים אזרחי ארצות הברית, אשר שניהם נולדו בה ומתגוררים בה עד היום. בשנת 2007 הם נישאו בקליפורניה כדת משה וישראל ונולדו להם חמישה ילדים. נישואי הצדדים עלו על שרטון ובשנת 2019 האישה הגישה תביעת גירושין בבית דין פרטי בקליפורניה.

במשך שנתיים וחצי זומן האיש לבית הדין בקליפורניה אך סירב להגיע אליו ולשתף פעולה, והשאיר את האישה בעגינותה. נוכח זאת הגישה האישה לבית הדין הרבני האזורי בתל אביב תביעת גירושין כעגונת חו"ל, לפי תיקון החוק שנכנס לתוקף בשנת 2018. האיש כפר בסמכותו של בית הדין הרבני בישראל לדון בעניינם והגיש ערעור לבית הדין הרבני הגדול.

בית הדין הרבני הגדול סבר כי אכן כדי שבית הדין יהיה מוסמך לדון בעניינם, צריך 'שכתב התביעה יומצא לנתבע בישראל', כלשון החוק, דבר שלא היה באותו מקרה. יחד עם זאת הבהיר בית הדין הרבני הגדול, אחר התייעצות עם הייעוץ המשפטי של בתי הדין, כי ניתן במקום זאת לבצע את המצאת התביעה לעורך דינו שנמצא בישראל, גם אם האיש שוהה בחו"ל והמצאה לבא כוחו נחשבת כהמצאה לנתבע בישראל. בעקבות החלטה זו שלח בא כוח האישה עוד באותו ערב שליח מיוחד, שהמציא את כתב התביעה לידיו של בא כוח האיש, ובעקבות כך קבע בית הדין כי הסמכות נתונה בידו.

פסק הדין המלא

האיש עתר על כך לבג"ץ, ובית המשפט העליון דחה אתמול את העתירה. בג"ץ פסק (בהרכב השופטים גרוסקופף, כשר ורונן) כי מסירת כתב תביעה למייצגו בישראל נחשבת כמסירה לנתבע בישראל, גם אם הנתבע עצמו אינו מצוי בישראל.

על כך הוסיף בג"ץ וכתב: "הרחבת סמכותם של בתי הדין הרבניים בישראל כך שהיא תחול גם במקרים כאמור, היא איפוא ביטוי לזהותה היהודית של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, וכנגזר מכך החובה שמדינת ישראל רואה לעצמה לדאוג להבטחת שלומם של יהודים באשר הם - ובענייננו לנשים יהודיות באשר הן מפני עגינות".

לקראת סופו של אותו דיון בבג"ץ, ניסה המעגן לעשות 'תרגיל משפטי' ושלח הודעת פיטורין לעורך דינו, כדי לגבות את עמדתו שהתביעה לא הומצאה לו בישראל, ועל כך כתב בית המשפט: "כי אין בביטולו המאוחר של ייפוי הכוח לעו"ד בן חיים כדי להביא לביטול בדיעבד של הליך המצאה שבוצע כדין בישראל קודם לכך".

מנהל בתי הדין הרבניים הרב אלי בן דהן: "מדינת ישראל ומערכת בתי הדין הרבניים פועלים ככל הניתן לסייע לנשים עגונות יהודיות ברחבי העולם, כחלק מהמלחמה בתופעת העגינות וסרבנות הגט".