חברת Nvidia עשתה היסטוריה בוול סטריט כשהפכה לראשונה בעולם שעוברת את רף שווי השוק של 5 טריליון דולר, בעקבות עלייה יומית של 3.8% במנייתה.

העלייה נרשמה על רקע ביקוש עצום לשבבי הבינה המלאכותית של החברה, והכרזות אסטרטגיות פורצות דרך שהדהדו בשוק.

Nvidia החלה את דרכה ב-1993 כיצרנית שבבים גרפיים לגיימרים. אך בעשור האחרון - ובעיקר מאז השקת ChatGPT - הפכה החברה לעמוד תווך של תעשיית הבינה המלאכותית. מנייתה זינקה פי 12 תוך פחות משלוש שנים, והיא כיום בין שלוש החברות הגדולות בעולם.

בלב ההצלחה עומדים שבבי AI ייחודיים: H100, Grace Hopper ו-Blackwell - שמניעים את מערכות ה-AI המתקדמות בעולם. החברה הודיעה השבוע על הזמנות בהיקף עתק לשבבים אלה, כולל שיתוף פעולה עם ממשלת ארה"ב להקמת שבעה סופר־מחשבים ייעודיים.

מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, שהקים את Nvidia בגראז' בקליפורניה, הפך לפנים של מהפכת הבינה המלאכותית. שווי החזקותיו חצה את רף 175 מיליארד הדולר, והוא מדורג במקום השמיני ברשימת עשירי העולם. גישתו האישית, הכוללת הופעות פומביות עם ז'קט עור שחור ודיבור ישיר, הפכה אותו לדמות כמעט אייקונית בעולם הטכנולוגיה.

ככל ש-Nvidia גדלה, כך גם חשיבותה הגיאופוליטית. ארה"ב מגבילה ייצוא של חלק משבביה לסין מחשש לשימושים צבאיים. בפגישה הצפויה בין טראמפ לשי ג'ינפינג השבוע, צפויה Nvidia להיות נושא שיחה מרכזי - כסמל למאבק השליטה בטכנולוגיות הדור הבא.

לצד השיאים, יש גם קולות שמזהירים. אנליסטים מציינים כי שווי השוק הענק מבוסס ברובו על תחזיות עתידיות, ולא על רווחים נוכחיים. אם ההכנסות לא יעמדו בציפיות - המניה עלולה להתכווץ באותה מהירות שצמחה.

דוחות הרבעון הקרוב יתפרסמו ב-19 בנובמבר ויהיו מבחן ראשון להייפ סביב החברה. בינתיים, Nvidia נראית לא רק כחברת טכנולוגיה - אלא כעוגן כלכלי, ביטחוני וגיאופוליטי בעולם שמשתנה במהירות.