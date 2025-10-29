ארגון חוננו דורש לפתוח בחקירה פלילית נגד הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, בעקבות פרשת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן.

הדרישה הוגשה על ידי עו"ד יוסי בן ברוך, המייצג שניים מהנאשמים בתיק.

במכתב שנשלח ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ולפרקליט המדינה עמית איסמן, נטען כי מדובר בצעד הכרחי לאור חומרת החשדות. עו"ד בן ברוך הדגיש, כי אם לא תיפתח חקירה, בכוונתו לעתור לבג"ץ.

במכתב נטען כי הפצ"רית היא החשודה המרכזית בהדלפת חומרי החקירה הרגישים, וכי הוצאתה לחופשה אינה מספיקה כשלעצמה. לדברי עו"ד בן ברוך, יש לחקור את ירושלמי בגין שורת עבירות חמורות, ביניהן שיבוש הליכי משפט, מרמה והפרת אמונים, וכן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.

בנוסף, הוא דורש לבחון את מעשיה גם לפי חוק השיפוט הצבאי, נוכח מעמדה הבכיר והאחריות המוטלת עליה במסגרת תפקידה. "ברור לחלוטין, כי הדברים לא נעשו בחלל ריק, וכי הפצ"רית הינה חשודה עיקרית בהדלפת חומרי החקירה", נכתב במכתב.

הוא הדגיש כי ההדלפה גרמה לפגיעה חמורה בביטחון המדינה, וכי יש להתייחס אליה באותה מידת חומרה כפי שנעשה במקרים אחרים של הדלפות ביטחוניות. לדברי הארגון, לא ייתכן שדווקא מי שמופקדת על שמירת החוק בצה"ל תישאר מחוץ להליך פלילי, בעוד אחרים נחקרים ומועמדים לדין. הארגון מזכיר את פרשת ההדלפה לעיתון "בילד" כתקדים המחייב חקירה יסודית גם במקרה זה.

בנוסף, במכתב נמתחת ביקורת חריפה על גורמי האכיפה, שלטענת חוננו נמנעו עד כה מקידום הטיפול בפרשה. הארגון קורא לפעול בשקידה, ביעילות ובמהירות, כדי להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם כלל המעורבים.

לטענת 'חוננו', כל עיכוב נוסף רק מעמיק את הפגיעה באמון הציבור ומעורר שאלות קשות על שיקול הדעת של המערכת המשפטית. "בניגוד להתנהלות גורמי אכיפת החוק, שנמנעו עד כה מקידום הטיפול בפרשיה, הרי שמצופה כי גורמי האכיפה יפעלו בשקידה הראויה, ביעילות ובמהירות, לשם הגעה לחקר האמת ומיצוי הדין עם כלל המעורבים בהדלפת הסרטון והעמדתם לדין".

עו"ד בן ברוך מציין כי מדובר בדמות בכירה ביותר בצה"ל, היושבת בישיבות המטכ"ל ואמונה על יישום החוק וערכי הצבא. לדבריו, "דווקא בשל מעמדה, מצופה היה מהפצ"רית לגלות אחריות ולהתייצב לחקירה מיד עם היוודע דבר ההדלפה". כמו כן הוא מביע צער על התנהלותה לאורך כל התקופה, וטוען כי שתיקתה פוגעת באמון הציבור ובערך האמינות שעליו מושתת השירות הצבאי.