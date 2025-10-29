על רקע העלייה המדאיגה באירועי אנטישמיות ברחבי אירופה מאז פרוץ המלחמה בעזה, התקיים בבירת מולדובה, קישינב, סמינר חינוכי ראשון מסוגו בהובלת הרב הראשי למולדובה, הרב פנחס זלצמן.

הסמינר, שנמשך חמישה ימים, נועד לעורר מודעות לתופעת האנטישמיות ולחזק את ערכי הסובלנות וכבוד האדם בקרב אנשי חינוך. באירוע השתתפו שגרירי גרמניה וישראל, נציגי משרד החינוך של מולדובה, ומאות מורות ומורים ממוסדות חינוך שונים במדינה.

השגריר הגרמני נשא דברים בפני המשתתפים ואמר, "העבר הכואב של העם היהודי, גברים, נשים וילדים שסבלו, עומד תמיד לנגד עינינו. גם העם הגרמני כואב את זה, ואיננו רוצים לאפשר לאנטישמיות להרים ראש בשום מקום בעולם".

שגריר ישראל במולדובה, יורם אלרון, בירך אף הוא על קיום הסמינר והוסיף, "המאבק באנטישמיות חייב להיות לא רק מוסרי אלא גם חינוכי, כדי למנוע את הדור הבא של השנאה".

הרב פנחס זלצמן פנה במהלך האירוע למורות ולמורים שהגיעו, ואמר, "ביהדות החינוך הוא ערך עליון. אני מצדיע לכל מורה שהקדישה מזמנה והגיעה לסמינר. בעיניי אתן לא רק צוותי חינוך, אתן אימהות. אתן נמצאות עם הילדים יותר מהוריהם, והשליחות שלכן היא קודש".

עוד הוסיף הרב הראשי, "דווקא בימים שבהם האנטישמיות שוב מרימה ראש בעולם, אנו מחויבים להגיב באור, באהבה, בחינוך ובאמונה. הדרך להילחם בשנאה מתחילה בכיתה".

בתום הסמינר, סיכם הרב זלצמן עם נציגי הממשל המקומי על המשך שיתופי פעולה לחיזוק מערכות החינוך לערכים ולקידום המאבק באנטישמיות בזירה הבינלאומית.