הסרט התיעודי “הקרבות של נילי” יוקרן החודש בפסטיבלים ברחבי הארץ, ויחשוף בפני הקהל את סיפורה יוצא הדופן של נילי בלאק - אלופת העולם הישראלית באיגרוף תאילנדי וקיקבוקס, בוגרת אולפנה מבית שמש, שהפכה לדמות מעוררת השראה עולמית.

הסרט, בבימויים של טל קושניר ויניב בן אהרון ובהפקת עמית ערן מ"זיטו הפקות", מציג מסע אנושי מרגש על נחישות, אמונה ופריצת גבולות, ומלווה את נילי לאורך אתגרי הזהות האישית, האמונה והספורט.

הקרנת הבכורה נדחתה לקראת חודש נובמבר, בעקבות מתקפת הטילים האיראנית, ותתקיים בפסטיבל קולנוע דרום ובפסטיבל קולנוע שומרון ה-6.

נילי בלאק אמרה לקראת הקרנה: “אני סופר מתרגשת. חיכיתי וציפיתי לרגע הזה הרבה זמן. אני שמחה שאנשים סוף-סוף יכירו אותי מזווית קצת שונה - לא רק כספורטאית, אלא כאדם. אנשים מכירים אותי כאלופת עולם ואנשים לא יודעים איך הגעתי לשם ולמה. מה זה לשמור על אמונה ולשלם מחירים. הדרך לא קלה, חשוב שכולם באמת יראו וישמעו שהדרך לא כזאת קלה כפי שזה יכול להיראות. אם יש מסר שאני רוצה להעביר - זה לא לשכוח מי את במהלך הדרך. החיים ימשכו אותך לכל כיוון, והדרך תאתגר את מי שאת, וצריך שהבחירות שלך תמיד יהיו מותאמות לערכים שלך".

היוצרת טל קושניר, שזהו סרטה התיעודי הארוך הראשון, סיפרה: "אני בהתרגשות מאוד גדולה. זה תהליך של שש שנים, של מסע חיים. ההקרנה היא הקו הסיום של שלב מאוד ארוך ומורכב, אבל גם התחלה של משהו חדש. אני חושפת סוף-סוף את מה שעבדתי עליו כל כך הרבה לקהל - וזה מפחיד ומרגש כאחד. כמו שאני בניתי את הסרט, הסרט גם בנה אותי. העבודה עם נילי הייתה חוויה יוצאת דופן - היא אישה שלא מוותרת, שממשיכה קדימה למרות הכול, וזה בעיניי לב הסרט".

היוצר השותף יניב בן אהרון הוסיף: "תהליך היצירה של הסרט הזה היה מסע אמיתי - גם של נילי וגם שלנו. זה הפרויקט הדוקומנטרי הארוך הראשון שלנו, שנמשך כמה שנים והפך עבורנו לדרך של למידה והתפתחות, מקצועית ואישית כאחד. זה סרט על התמדה, נחישות ואמונה בדרך. לראות אותו מוקרן עכשיו זו תחושת גאווה וסגירת מעגל אמיתית, ואנחנו מקווים שכל אחד יוכל לקחת ממנו תובנה, רגש, או ניצוץ שיישאר איתו אחרי הצפייה".

הסרט נתמך על ידי קרן קולנוע שומרון והקרן החדשה לקולנוע. ראש מועצת שומרון ויו"ר הקרן, יוסי דגן, אמר: "זהו סיפור של אומץ לב ושל פריצת גבולות. סיפור על נערה מאולפנה, שהופכת לאלופת עולם והאתגרים בדרך. זו תמצית רוחו של הקולנוע שאנו תומכים בו בקרן קולנוע שומרון, קולנוע שמספר את הסיפורים האמיתיים של ישראל, של הפריפריה, ושל האנשים שהולכים עם הלב שלהם עד הסוף. אנחנו גאים לעמוד מאחורי יצירה כל כך חזקה, אנושית ומעוררת השראה".

מנכ"לית הקרן אסתר אלוש ציינה: "הסרט הזה מביא סיפור חדש לקולנוע הישראלי מפנה מצלמה לנשים יוצרות, מאמינות בספורט הישראלי. הוא משקף את המשימה שלנו: לאפשר לקולות מהשומרון ומן השטח להיות חלק מהשיח התרבותי והאמנותי בישראל".

פסטיבל קולנוע שומרון השישי, בו יוקרן הסרט, ייפתח ביום רביעי בשבוע הבא בערב חגיגי בהיכל התרבות באריאל בהנחיית זהר שטראוס. במסגרתו תתקיים מחווה לשחקן יהורם גאון, ותוקרנה עשרות בכורות ישראליות ובינלאומיות. הפסטיבל יתקיים במשך חמישה ימים בפורמט נודד ב-20 מוקדים שונים ברחבי השומרון.