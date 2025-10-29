ראש ממשלת קטאר, השייח’ מוחמד בן עבד אל-רחמן אאל ת’אני, אומר כי קטאר מנסה ללחוץ על חמאס להסכים לפרקו מנשק.

ערוץ "אל-ערביה" דיווח כי השייח’ מוחמד ציין כי חמאס מוכן לוותר על השלטון ברצועת עזה כפי שנקבע בהסכם הפסקת האש.

השייח’ מוחמד הביע אכזבה רבה מתקריות האש בין ישראל לחמאס, וכינה את ההתקפה שבוצעה על חיילים ישראלים, בה נהרג רס"ר במיל' אפי פלדבאום ז"ל, הפרה של הפסקת האש.

העיתון "אל-ראיה" הקטארי דיווח כי השייח’ מוחמד אמר עוד כי קטאר עוקבת מקרוב אחר האתגרים העומדים בפני יישום הפסקת האש, ומתמקדת בהבטחת המשך יישומו.

לדבריו, תקיפת חיל האוויר הישראלית בדוחה, בירת קטאר, שכוונה נגד מנהיגי חמאס, היכתה בתדהמה את העולם כולו, שכן מדובר באזור מגורים שבו נמצאים בתי ספר ושגרירויות.

אירוע זה, אמר השייח’ מוחמד, המחיש לארה"ב שנחצו כל הקווים האדומים באזור ונדרשת פעולה אפקטיבית.