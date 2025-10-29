שלושה בני משפחה - שני צעירים כבני 18 ואמם בת 53 - נפגעו משאיפת עשן משריפה שפרצה הערב (רביעי) בדירה בבניין מגורים בעיר בית שמש.

השלושה פונו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. מצבם של הצעירים הוגדר קשה, האם במצב קל עד בינוני. אחד הבנים מחוסר הכרה במצב קשה ולא יציב.

חוקרי דליקות של כבאות והצלה פתחו בחקירת נסיבות פרוץ האש. במקביל, צוותי כיבוי ממשיכים בפעולות סריקה אחר לכודים נוספים ובשחרור עשן מהמבנה.

פרמדיק מד"א יהושע עמית סיפר, "כשהגענו למקום ראינו בניין כשבאחת הדירות עולה עשן רב. כוחות הכיבוי חילצו אלינו 3 פצועים בניהם אחד מחוסר הכרה, הפצועים שאפו עשן רב. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כאשר מצבו של הפצוע המחוסר הכרה לא יציב".

גם חובשים של איחוד הצלה הגיעו למקום. פרמדיק הארגון דניאל שור יחד עם החובשים יוסף טרייסמן, יאיר פרוש וארי דבלינגר מסרו: "מדובר בשני צעירים שחולצו ע"י צוותי כיבוי מהמבנה שבער במצב קשה כתוצאה מכוויות ושאיפת עשן. הענקנו להם סיוע רפואי ראשוני ולאחר מכן הם פונו לבית חולים. כמו כן הענקנו סיוע רפואי לאמא של שני הצעירים שבשלב זה מצבה מוגדר קל עד בינוני".