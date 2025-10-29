חרדים יקרים, הסיכומים איתכם בהסכמים הקואליציוניים מאד מרגשים. באמת. חבל שאף אחד לא ידע לפני שלוש שנים שתפרוץ מלחמה ושכל תפיסת הביטחון של מדינת ישראל תשתנה.

כל מדינת ישראל מבינה שמה שהיה לפני 7.10 לא רלוונטי. זה שייך לעולם של אתמול. אנשי שמאל מובהקים משנים את עמדותיהם, תפיסות עולם של דורות מתפרקות, תפיסת הכלכלה משתנה, וגם הנחת היסוד של צבא "קטן וחכם" היא תפיסת העולם של האתמול. חשבנו שאפשר לקיים צבא בלי החרדים אבל טעינו. זו האמת. היום צריכים אתכם כדי להגן על הגבולות.

הטכנולוגיה קיימת. יש את חטיבת החשמונאים החרדית על טהרת הקודש, מסלול קודקוד ועוד מסגרות ומסלולים לחרדים בצה"ל, בלי התערבות היוה"לם, וכיום צה"ל גם מוכן לעגן את השמירה על אורח החיים החרדי ביחידות הייעודיות בפקודות מטכ"ל.

אז למה אתם מתעקשים לשרוף את המועדון?!

נכון לעכשיו אתם יכולים להמשיך להיות צודקים-בכאילו ולהיאחז בהסכמים הקואליציוניים מלפני שלוש שנים, שנכתבו לפני המלחמה ולפני שמעל אלף חיילים נפלו על קידוש ה' בקרבות המלחמה ועוד אלפים נפצעו.

אתם יכולים להתעלם מהעובדה שבשנתיים האחרונות עשרות אלפי מילואימניקים היו צריכים לעצור את החיים שלהם כדי להתגייס, בזמן שאתם כחברה לא הייתם מוכנים לתרום למאמץ המלחמתי אפילו את מי שלא לומדים ועובדים בשחור או מסתובבים ברחוב. אבל זה לא רלוונטי למדינת ישראל אחרי שנתיים מלחמה. זה נגמר.

יש לכם עכשיו שתי אופציות: להמשיך לשרוף את המדינה ובסוף לקבל חוק הרבה יותר דרקוני, אחרי שגם את עם ישראל אתם מפסידים.

או להתאפס על עצמכם. ומהר. להיכנס להידברות אמיתית על מכסות, יעדים וסנקציות למי שלא לומד תורה ולא מתגייס ולפתור את המשבר.