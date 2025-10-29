חלק מהחשודים שנעצרו על ידי בלשי המשטרה דוברות המשטרה

יחידת ההונאה של ימ"ר ירושלים יחד עם חוקרי הביטוח הלאומי עצרו הבוקר (רביעי) תושבת הדרום, בחשד שניהלה מנגנון הונאה רחב היקף במסגרתו נלקחו במרמה עשרות מיליוני שקלים מקצבאות 'ילד נכה' בגין אוטיזם. יחד עמה נעצרו גם מספר הורים החשודים בשיתוף פעולה עם המרמה.

לפי החשד, החשודה המרכזית פעלה במשך תקופה ארוכה באמצעות חברה פרטית שבבעלותה, והציעה "סיוע" למשפחות בהגשת בקשות לקצבאות עבור ילדיהם.

בפועל, היא הגישה בקשות שקריות עבור ילדים שלא עומדים בתנאי הזכאות - תוך זיוף מסמכים רפואיים, חוות דעת מקצועיות וטפסים רשמיים שנחזים להיות חתומים בידי אנשי מקצוע.

החקירה העלתה כי החשודה פעלה תוך שימוש בקודים האישיים של ההורים במערכת הביטוח הלאומי, והגישה בשמם בקשות שכללו מסמכים מזויפים. עבור כל תיק, גבתה עשרות אלפי שקלים ממשפחות שידעו כי מדובר בפעילות בלתי חוקית.

במהלך החיפושים שנערכו הבוקר בבתי החשודים, נתפסו מסמכים, סכומי כסף גדולים וראיות נוספות. כלל המעורבים נחקרו במשרדי ימ"ר ירושלים בחשד לעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים, שימוש במסמך מזויף ומרמה.

מהמשטרה ומהביטוח הלאומי נמסר כי מדובר בפרשה חמורה של פגיעה באמון הציבור ובקופת המדינה: "המשטרה והביטוח הלאומי רואים בחומרה כל ניסיון להונות את רשויות המדינה. נמשיך לפעול בנחישות לחשיפת המעורבים, למיצוי הדין ולהשבת הכספים שנגזלו".