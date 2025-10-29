הרב דורון פרץ, אביו של סרן דניאל פרץ שנפל בקרבות 7 באוקטובר, ימונה לתפקיד היו"ר הבא של ההסתדרות הציונית העולמית ויחליף בתפקיד את היו"ר המכהן יעקב חגואל.

הרב פרץ מכהן כעת כיו"ר המזרחי העולמי, הוא צפוי להתחלף בחצי השני של הקדנציה על ידי נציג של יש עתיד, שטרם נבחר.

סרן דניאל פרץ שימש מפקד מחלקה בגדוד 77 נפל בקרב ב־7 באוקטובר 2023, בעת שלחם בגבורה במתקפת חמאס על נחל עוז. גופתו נחטפה על ידי רוצחי החמאס והושבה לישראל.

אביו אמר עליו, “הדם שלו נלחם, הגוף שלו נחטף - אבל הרוח שלו נגעה בלבבות של מאות אלפים. אנשים בכל העולם התפללו עליו. הבן שלנו הפך לסמל של גבורה ושל אמונה".

במלאת שנתיים לנפילתו, כתב לו אביו: "מעל הכול אתה בטח מרגיש כמה אנחנו אוהבים אותך, דניאל. קשורים אליך בעבותות של אהבה, כואבים את חסרונך ומתגעגעים בכל יום מחדש. אמנם אינך איתנו בגופך, אך אתה עמנו בכל רגע - בלב ובנשמה. בפרט אמא, הקשורה אליך בקשר נדיר, קשר של אהבה ודאגה אינסופית. בכל פעם שאני חש את הכאב שבחסרונך, אני רואה בכך ביקור אישי ממך - תזכורת מתמדת שאתה נמצא איתנו ואנחנו איתך".

סרן דניאל פרץ צילום: באדיבות המשפחה

מפלגת יש עתיד הודיעה אחר הצהריים על פרישתו מהכנסת של ח"כ מאיר כהן שימונה ליו"ר קק"ל עם סיום כהונתה בשבועות הקרובים של היו"ר יפעת עובדיה-לוסקי. כהן הוא ממייסדי יש עתיד, וכיהן כשר מטעמה בשתי ממשלות. יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד אמר היום על פרישתו של כהן: "אני מברך את מאיר כהן על תפקידו החדש. הוא היה ויהיה תמיד חלק ממשפחת יש עתיד ויסייע בהתארגנות המפלגה לבחירות הקרבות".

"אני מודה ליאיר לפיד על האמון ומאמין גדול בדרכה של מפלגת יש עתיד", אמר כהן. "אמשיך לתמוך במפלגה ולסייע ליאיר להוביל את הממשלה הבאה שתוביל שינוי לעם ישראל".