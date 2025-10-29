פוליטיקאים ודיפלומטים בכירים לשעבר מרחבי העולם, דורשים שישראל תשחרר את רב המרצחים מרוואן ברגותי מהכלא.

קבוצת "הזקנים", שהוקמה על ידי נלסון מנדלה בשנת 2007 וכוללת כמה ממנהיגי מדינות העולם לשעבר, פרסמה הצהרה בה מגנים את פעולות ישראל בעזה ודורשים מנשיא טראמפ ללחוץ על ישראל לשחרר את ברגותי מהכלא.

בקבוצת "הזקנים" חברים בין היתר נשיא קולומביה וחתן פרס נובל לשלום לשעבר חואן מנואל סנטוס, נשיאת אירלנד לשעבר מרי רובינסון, ראש ממשלת ניו זילנד לשעבר הלן קלארק ומנהיגים בכירים נוספים לשעבר.

"אנו מגנים את ההתעללות, כולל עינויים, של ברגותי ואסירים פלסטינים אחרים, שרבים מהם נעצרים באופן שרירותי. הרשויות בישראל חייבות לעמוד באחריותן על פי החוק הבינלאומי להגן על זכויות האדם של האסירים. רק לעם הפלסטיני יש את הזכות לבחור את המנהיגות שלו. אנו מברכים על התחייבותו של הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס לקיים בחירות חופשיות והוגנות בחסות בינלאומית בתוך 12 החודשים הקרובים, כדי לרענן את הממשל הפלסטיני", נמסר בהצהרת קבוצת "הזקנים" של המנהיגים לשעבר.

לאחר מכן הם טוענים בהצהרה כי פלסטינים רבים מתייחסים למרוואן ברגותי כ"נלסון מנדלה שלהם".

הם הוסיפו עוד כי "יש לו תפקיד חיוני למלא כדמות מאחדת. המוניטין שלו כתומך בפתרון שתי המדינות גדל במהלך 23 שנות מאסרו. הארכיבישוף דזמונד טוטו, יו"ר ומייסד 'הזקנים', קרא לראשונה לשחרורו של ברגותי בשנת 2013".

הם גם מציינים בהצהרה כי "בכירים במערכות הפוליטיות והביטחוניות לשעבר בישראל תומכים גם הם בשחרור של ברגותי מהכלא".