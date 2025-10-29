יוון מגבירה את הכוננות לקראת עגינת ספינת נוסעים ישראלית בנמלי הים שלה.

הרשויות ביוון הגבירו את האבטחה בנמלי הים של פטרס וקטקולו, לקראת הגעתה לאזור של ספינת הנושאת תיירים מישראל ונמצאת בשייט של 11 ימים בים התיכון.

הכוננות בנמלי הים תוגברה לאחר התקריות שאירעו בחודשים יולי ואוגוסט האחרונים, בהם מפגינים התקבצו בנמלי הים של יוון ומנעו מתיירים ישראלים לרדת מהספינות אל הנמלים, כאשר בחלק מהמקרים ההפגנות אף התפתחו לאלימות. הספינה MS Crown Iris הנושאת עליה תיירים מישראל עגנה השבוע בנמל קלאמאטה, ובחודש יולי האחרון היא נאלצה להסיט את המסלול לקפריסין בעקבות ההפגנות של תומכי הפלסטינים ביוון.

חלק ממשתתפי המחאות אז הודיעו כי הם מתכוונים להמתין לספינה ועליה התיירים מישראל גם בימים הקרובים בנמלי הים של יוון. "אנו לא יכולים לשתוק לנוכח פעולות ישראל בעזה מאז הפסקת האש שנכנסה לתוקף ב-10 באוקטובר.

למרות הפסקת האש, ישראל ממשיכה בהתקפותיה בעזה. אזרחים חפים מפשע ולא חמושים נהרגים", אמרה כריסטינה לאדה, מורה שלקחה חלק בהפגנה בקלאמאטה בחודש יולי, ל"גרדיאן" הבריטי.

גם יאניס סיפנקיס, פעיל מחאה מוביל שארגן מספר הפגנות נגד ישראל ביוון בחודשים האחרונים, אמר כי הוא מתכוון להגיע לנמלי פטרס וקטקולו על מנת למנוע מהתיירים הישראלים לרדת מהספינה. "אותם ישראלים שתומכים בפעולות ממשלתם אינם רצויים כאן", אמר סיפנקיס ל"גרדיאן" הבריטי.