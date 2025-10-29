תיירת אוסטרלית בת 80 שיצאה לשייט תענוגות ברחבי אוסטרליה, מתה על אי בודד לאחר שנשכחה עליו על ידי צוות הספינה.

ספינת "Coral Adventrue" ועליה 120 נוסעים ועוד 46 אנשי צוות, יצאה לשייט בן 60 ימים ברחבי אוסטרליה ביום שבת האחרון.

לאחר מספר שעות עגנה הספינה באי הנופש "ליזרד" הנמצא 30 ק"מ מחופי קווינסלנד. האי ידוע ביופי הפראי שלו, והוא מציע מספר בתי מלון יוקרתיים לאירוח תיירים.

האישה ירדה מהספינה על מנת לטייל באי עם תיירים אחרים מספינת השייט, אך בשלב מסוים התנתקה מהקבוצה כדי לנוח.

מספר שעות מאוחר יותר עזבה הספינה את חופי האי "ליזרד" והמשיכה בדרכה, מבלי שצוות הספינה יבחין כי הנוסעת המבוגרת נעדרת. רק לאחר מספר שעות הבחינו מנהלי הספינה כי הנוסעת בת ה-80 אינה נמצאת על סיפון הספינה, וחזרו במהירות לאי בו ירדה.

לאחר מבצע חיפושים שארך שעות ארוכות, נמצאה גופתה של הנוסעת בבוקר יום ראשון כאשר היא אינה בחיים.

רשות הבטיחות הימית האוסטרלית הודיעה כי פתחה בחקירת המקרה, וצוות הספינה יזומן לתשאול בימים הקרובים. ממשטרת קווינסלנד נמסר כי "גופת האישה נמצאה באי ליזרד ביום ראשון. מותה היה פתאומי ואין חשד לפלילים".

עדיין לא ברור מתי וכיצד מתה התיירת הקשישה, ששילמה עשרות אלפי דולרים לשייט התענוגות שהיה בתחנה הראשונה שלו מתוך 60 ימי שייט ברחבי אוסטרליה.