קרן 'עם ישראל חי' ממשיכה, זו השנה השמינית, במבצע הגרלת דירת יוקרה בירושלים כאשר מימון הכרטיסים כולו משמש לסיוע חברתי חשוב.

הדירה המדוברת, בשווי של 1,200,000 דולר, מגיעה מרוהטת לחלוטין ונמצאת בפרויקט חדש ויוקרתי בלב העיר המשקיף על נופיה של ירושלים.

בשנים קודמות התרומות עברו לסיוע באיתור נעדרים, סיוע לתושבי וחקלאי הצפון ועוד. כעת, לאחר סיום המערכה, בחרה הקרן להתרכז בחיזוק הערבות ההדדית בעם ישראל דרך תרומה ועזרה ליתומים ואלמנות, לנוער בסיכון, לחלוקת חבילות מזון לשבת ולחגים למשפחות נזקקות, להכשרות מקצועיות לחיילים משוחררים, לחיזוק הזהות היהודית בישראל ובתפוצות ועידוד עלייה לארץ.

חלק מהתרומות יועבר גם לשלוש מטרות נוספות, סיוע ליכ"ל- יחידת הכלבנים של ישראל שפעלה מסביב לשעון במהלך מלחמת חרבות ברזל, נטיעת אלפי עצי פרי בארץ ישראל ותרומה למרכזים רפואיים וגני ילדים.

אז מה צריך לעשות כדי להשתתף בהגרלה הגדולה השנה ולקחת חלק בסיוע למטרות חשובות אלו? גם השנה תמורת 660 שקלים תוכלו לקבל כרטיס להגרלה, כאשר בימים הקרובים ישנו מבצע שבו כל מי שיקנה כרטיס אחד יקבל כרטיס נוסף. כלומר, שני כרטיסים להגרלה, בעלות של 660 שקלים. להגרלה על דירת החלומות נוספו השנה שתי הגרלות בונוס שבהן יחולקו 15,000 דולר בכל אחת. ברכישת כרטיס להגרלה על דירת החלומות בימים הקרובים, תיכנסו אוטומטית להגרלת הבונוס.

הדירה שתוענק לזוכים בהגרלה צילום: באדיבות המצלם

השבוע קיימה קרן 'עם ישראל חי' אירוע מרגש של הכנסת ספר תורה ליישוב חדש בשומרון - ספר התורה הראשון שנכנס אליו מאז הקמתו. למעלה מ-250 משתתפים הגיעו לחגוג את הרגע המיוחד, שבו זכתה הקרן לא רק להגדיל תורה ולהאדירה, אלא גם לחזק את ההתיישבות החרדית בלב השומרון.

מנכ"ל קרן 'עם ישראל חי' שמואל סקט אומר: "לאחר שנתיים בהם ראינו כיצד עם ישראל התגלה במלוא תפארתו וכיצד הערבות ההדדית היא מה שחיזק אותנו ברגעים הקשים, החלטנו השנה להגביר את הערבות ההדדית בעם ישראל ולהעניק עזרה במגוון נושאים שונים. אויבינו לימדו אותנו שזה לא משנה אם אתה מאשקלון, השומרון או ירושלים. יהודי הוא יהודי. עם ישראל חי!".

בשנה שעברה זכו בהגרלה עזרא ותמי ניסניאן, זוג צעיר, הורים לילד בן שנתיים. עזרא בעל מוסך, ותמי מרפאה בעיסוק מווסט המפסטד, ניו יורק, סיפרו שעוד לפני שזכו בהגרלת החלומות רצו לעלות לארץ - ובזכות קרן 'עם ישראל חי' החלום התגשם ובגדול.

הכרטיס של עזרא ותמי ניסניאן עלה בגורל מתוך מספר שיא של למעלה מ-22,000 רוכשים בשנה שעברה.

אז גם אם ניסיתם בשנים עברו וגם אם אתם שומעים על ההגרלה לראשונה, הזדרזו וקנו כרטיסים להשתתפות ותוכלו לקחת חלק בסיוע לאלו שבאמת זקוקים לכך, ואולי גם תוכלו לזכות בפרס הגדול של דירה חדשה בלב עיר הקודש.

חבל לחכות לרגע האחרון, חבל להסס. ההגרלה תיערך בט"ז באדר התשפ"ו בירושלים, ותמורת סכום לא גדול תוכלו להשתתף בהגרלה שבה רק מרוויחים.

