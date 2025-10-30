הרבנית אורית עמר, מנהלת הגרעין התורני בכפר יונה, מתארחת באולפן ערוץ 7 לשיחה על הבחירה לעבור להתגורר בחברה מעורבת, ולמעשה מדובר מבחינתה בהגשמת חלום שאותו רקמה עוד בהיותה בת 16 בלבד.

כבר אז חלמה להקים קהילה צעירה וחדשה, אך המציאות הובילה אותה למגורים בירושלים ולאחר מכן בישוב קהילתי בהר חברון. העקירה והגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון גרמו לתחושה שהגיעה העת לצאת ולפגוש את עם ישראל, כלשונה. הדברים אמנם לא קרו מיידית, אך כעבור מספר שנים עברה עם משפחתה לגרעין תורני בחיפה ובהמשך עברו לכפר יונה, שם הקימו את הגרעין התורני.

"אין כמו לגור בשכונה שבה מימין ומשמאל קשה למצוא אנשים שנראים וחושבים כמוני ומדהימה היכולת להתחבר ולגור יחד. התפקיד שבו אני נמצאת הוא ממש לשרת את הקהילה", אומרת הרבנית עמר.

"באנו לכאן כי יש לנו תורה גדולה שחשוב שעם ישראל יכיר אותה", היא אומרת ומספרת על תחושתה כמי שמביאה את רוח יהודה ושומרון אל העיר, ובמקרה שלה מדובר בכפר יונה. חלק מכך, היא מספרת, הם גם סיורים שהיא מארגנת לאנשי כפר יונה במוקדים שונים ביהודה ושומרון ובירושלים העתיקה.

בדבריה מספרת הרבנית עמר על אירועי שמחת תורה בכפר יונה, כאשר ישיבות מבקשות להגיע למקום, להתפזר בין בתי הכנסת, להיות עם התושבים ולחגוג איתם. התוצאה היא התרגשות רבה שעוברת בין התושבים ובהמשך גם קשרים מיוחדים שנוצרים בין הבחורים לציבור שמחפש לשמר את הקשר ולהכיר את מציאות חייהם כבני תורה. "אצלנו הגיבור של הסיפור הוא הציבור. עם ישראל הוא הגיבור".

"לב העשייה הוא החיבורים בין קהילות ובין גילאים שונים", היא מספרת ומציינת קשרים של יששכר וזבולון בהם שותפים גם תושבים מסורתיים. בין השאר הגיעה לבתי הכנסת של כפר יונה המסורת הישיבתית של "מכירת" לימוד בעליות שמחת תורה.

עוד היא מספרת על האופן בו מתקבלות היוזמות הרוחניות בקרב הקהל הרחב שמתלהב ומברך על הפעילות המוצעת בפניו. יתרונו של הגרעין התורני, מציינת הרבנית, הוא בכך שהפעילות מוסדרת ומאורגנת דרך מערך לוגיסטי המאפשר להרחיב ולהעצים את העשייה באופן מועיל מותאם ונכון. זאת לצד הקשבה מתמדת לצורך הרוחני והחינוכי העולה מהתושבים עצמם והתאמת המענה הנדרש לשם כך. זאת דרך פתיחת מוסדות חינוך, גנים וכיוצא באלה, דרך עבודה מול הרשויות העירוניות, מול החמ"ד ועוד.

את דבריה חותמת הרבנית עמר בקריאה להעז, לפנות, להזמין, להאיר פנים ולחבר מבלי לחשוש. לגישה שכזו יש, היא אומרת ומוכיחה דרך סיפור אישי, תוצאות חיוביות ומפתיעות רבות.