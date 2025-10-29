הכנסת ספר התורה נרי ליפשיץ תנועת נחלה

משפחת ניסנוביץ הכניסה היום (רביעי) ספר תורה ראשון ליישוב החדש מרום יהודה (מעלות חלחול לשעבר) שבגוש עציון, לזכר בנם, סמל אורי ניסנוביץ הי"ד, לוחם גולני שנפל בלבנון.

היישוב החדש הוקם לפני מספר חודשים ביוזמת תנועת נחלה, לאחר מאבק ממושך שנמשך כ־19 שנים. בהחלטת ממשלה שהתקבלה בהובלת השר בצלאל סמוטריץ' נקבע מעמדו הרשמי של היישוב. כיום מתגוררות בו שבע משפחות, בנוסף לישיבה גבוהה, והיישוב נערך לקראת קליטת משפחות נוספות.

אורי למד בישיבת אבינעם בישוב אביתר והינו הלוחם השלישי שנפל לישיבה הצעירה במהלך המלחמה.

משפחת ניסנוביץ: "אורי היה מחובר מאוד לרעיון של יישוב הארץ ופעל ליישובה על ידי נטיעת מטע זיתים על יד היישוב אחיה. אורי אמר: 'מה יהודי בארץ ישראל צריך? חלקת קרקע עם שני עצי זית'. שמחנו להכניס ספר תורה ליישוב חדש המחזק את יישוב ארץ ישראל."

עמיחי בן דוד, יו"ר מזכירות היישוב, הוסיף: "זכות גדולה להכניס את הקודש אל תוך היישוב, בעז"ה בזכות מסירות הנפש של אורי הי"ד נמשיך וניישב את המרחב כולו מירושלים ועד חברון".

צבי אלימלך שרבף, יו"ר תנועת נחלה, סיכם: "אורי שילב לימוד תורה ובניינה של ארץ ישראל יחד עם גיוס משמעותי לצבא הגנה לישראל. הכנסת ספר התורה לזכרו לישוב מרום יהודה מקבעת ומפתחת את החיבור החשוב בין ירושלים וחברון בעזרת השם".