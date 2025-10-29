יממה לפני העצרת הגדולה בירושלים פורסם הערב (ד') תיעוד של ראש הישיבה הרב משה הלל הירש בו הוא נשמע מסביר לציבור החרדי את מטרת קיום העצרת.

"המטרה זה ראשית לבקש מהקב"ה - כל כלל ישראל ביחד מבקשים מהקב"ה. דבר זה וודאי משהו שיכול להשפיע למעלה, זה דבר ראשון".

"דבר שני", הוסיף ראש הישיבה, "שבממשלה יבינו שאנחנו ביחד אוחזים שבשום אופן זה לא יכול להמשיך ככה. אנחנו עכשיו עושים תפילה, אבל שיבינו שאם תפילה לא תועיל - יש עוד דרכים. ויבינו את זה".

בהמשך חידד את הצורך להשתתף בעצרת. "למעשה זה מוכרח וחשוב שכל אחד ואחד יבוא במסירות נפש. אם חס ושלום זה לא יהיה במאה אחוז - כל אחד ממש משהו מיוחד מיוחד מיוחד - זה יהיה חילול ה'".

כשנשאל האם להגיע גם אם זה כרוך בביטול תורה, השיב ראש הישיבה: "הפוך - זה קיום התורה! וכל אחד ואחד, כל אברך וכל בחור, צריך לבוא מרחוק רחוק, קשה קשה, בדווקא לבוא במסירות נפש".

"ואפילו שאין תחבורה ציבורית מסודרת?" שאל המראיין.

"כן, אפילו ממש במסירות נפש", הדגיש ראש הישיבה.