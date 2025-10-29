נתניהו במרכז התיאום בקריית גת איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך היום (רביעי) ביקור מיוחד במרכז לתיאום צבאי-אזרחי בקריית גת (CMCC), שם נועד עם בכירים אמריקנים בהם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום), אדמירל בראד קופר, והגנרל פטריק פרנק.

במהלך הסיור התרשם נתניהו מהעבודה המשותפת של ישראל וארה"ב, הנערכת כחלק ממתווה הנשיא טראמפ לעתיד רצועת עזה.

במהלך ההצהרה במקום אמר ראש הממשלה: ‏"אני שמח לארח פה בקריית גת את ידידינו האמריקנים. הם עובדים ביחד איתנו על תוכנית להשיג עזה אחרת, עזה שלא תהווה איום על ישראל יותר. המרכיב הראשון זה כמובן הביטחון, והאחריות הביטחונית על שמירת כוחותינו וחופש הפעולה שלנו. זה דבר שהוא מקובל ואנחנו גם עושים את זה. זה חשוב, זה מרכיב יסודי".

עוד הוסיף נתניהו כי פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה הם יעדים ברורים שסוכמו עם הנשיא טראמפ: "באותה מידה אנחנו רוצים להביא לכך שבסוף היעד שהנשיא טראמפ ואנחנו סיכמנו עליו, בהסכמה של אחרים, של פירוק חמאס מנשקו ופירוז עזה יושג. ועל זה אנחנו עובדים בשלבים, ביחד עם מרכיבים אחרים של התוכנית".

"אני מאמין שבשיתוף פעולה עשינו כבר דברים שהדהימו את העולם - גם באיראן, גם בשחרור חטופינו החיים, שאף אחד לא האמין שנצליח. יש פה מאמץ אמיתי בשיתוף פעולה, עם שמירה של הביטחון בידינו, להשיג תוצאות שאולי אף אחד לא האמין שנשיג, אנחנו רוצים לנסות", אמר.

לסיום אמר: "הנשיא טראמפ אמר את זה בצורה פשוטה, או שנשיג את זה בדרך הקלה, כך אנחנו מקווים. או שנצטרך להשיג את זה בדרך הקשה, אבל אנחנו נשיג את מה שאנחנו מחפשים להשיג".

לסיור התלוו בין היתר הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, ראש השב"כ דוד זיני, ראש הסגל צחי ברוורמן, המזכיר הצבאי תא"ל רומן גופמן, מפקד מפקדת התיאום אלוף יקי דולף, ובכירים נוספים ממערכת הביטחון.