מפקד בגדודי אל-קודס, הזרוע הצבאית של ארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי, טוען כי הארגון הצליח להפיל כטמ"מים ישראליים בשטחי יהודה ושומרון ולהפיק מהם מידע מודיעיני חשוב.

לדבריו, מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, הנחה הדרג הפיקודי את מחבלי הארגון להוציא לפועל את תוכנית "הסרת הראייה", שמטרתה הייתה לפגוע באמצעי התצפית של צה"ל.

המפקד הסביר כי הכטמ"מים הופלו באמצעות ירי ברובי סער ובאמצעי לחימה חדשים, שאת פרטיהם לא חשף.

לדבריו, "מנגנון המודיעין הצבאי של גדודי אל-אקצה הצליח לשאוב מידע שהיה מאוחסן בכטמ"מים על פריסת צה"ל, מרכזי שליטה, וריכוזי כוחות".

עוד הוסיף כי המידע שהושג סייע לחוליות הארגון לבצע פיגועי ירי נגד עמדות ומחסומים של צה"ל, וכן להניח מטענים במסלולי תנועת כלי הרכב הצבאיים ביו"ש.

"הפעילות הצבאית בגדה המערבית לא תיפסק, ועל האויב לצפות לפעולות נוספות", הזהיר.