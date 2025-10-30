רכבת ישראל הודיעה כי תחנת הרכבת ירושלים יצחק נבון תיסגר לשירות החל מהיום (חמישי) בשעה 12:30 בצהריים ועד לסיום עצרת התפילה שתיערך באותו יום בעיר.

בהודעת הדוברות נמסר כי ההחלטה התקבלה בתיאום עם משטרת ישראל, וזאת בשל צפיפות גבוהה הצפויה בתחנה, הנמצאת בלב אזור העצרת. "ההחלטה נועדה לשמור על ביטחון הציבור", נמסר, "כלל קווי הרכבת והתחנות, מלבד יצחק נבון, יפעלו כסדרם. אנו מתנצלים על אי הנוחות".

העצרת שתתקיים בכניסה לירושלים צפויה למשוך מאות אלפי משתתפים מהמגזר החרדי, במחאה על מעצרם של בני ישיבות עריקים המתנגדים לשירות בצה"ל.

במגזר החרדי נשמעת ביקורת חריפה על ההחלטה, שלטענתם פוגעת בעשרות אלפים שתכננו להגיע לעיר ברכבת. "כיצד בהפגנות השמאל שנערכו סמוך לכנסת הרכבת פעלה כרגיל, ואילו כעת בוחרים לחסום דווקא את דרכם של החרדים?", תוהים במגזר.

בעקבות הודעת רכבת ישראל, פנה ח"כ ישראל אייכלר לשרת התחבורה מירי רגב ולשר איתמר בן גביר בקריאה: "לא לשתף פעולה עם רודפי הציבור החרדי שמבקשים למנוע את זכות ההפגנה מחר".

אייכלר קרא: "יש לאפשר את תנועת הרכבות כסדרן למען ביטחון הציבור, ולא לסכן המוני נוסעים שיצטופפו בתחנות וברכבות בהלוך ובחזור עקב הפסקת השירות. יש לזכור, כי בהפגנות ההמוניות ליד הכנסת, הרכבות פעלו כסדרן ולא מנעו מאף מפגין להגיע ולחזור מתי שהוא רוצה".