אלון אהל ששוחרר משבי ארגון הטרור הרצחני חמאס בעזה, פסנתרן מוכשר, הגיע עם תחבושת על עינו הימנית ל"ארץ נהדרת", לצד כלי הנגינה האהוב עליו.

חברי הקאסט, מלווים בנגינתו של אהל, ביצעו את השיר "מתחת לשמיים" של דיויד ברוזה. אליהם הצטרפו במהלך השיר הוריו קובי ועידית ואחותו ענבר, כשהאח רונן מלווה על הגיטרה.

הופעתו של אהל בתוכנית היא מעין סגירת מעגל למאבק לשחרורו. כזכור, על עדות השבי של אלי שרעבי בה סיפר על אהל, בעונה שעברה של התוכנית הגיע לאולפן חנן בן ארי ויחד עם כוכבי התוכנית הקדיש לו את שירו "שמש".

הפסנתר עליו ניגן כוסה במכסה צהוב ומולו הופיע המשפט "You are not alone", שהופיע גם על הפסנתר הצהוב בכיכר החטופים.