חברי הכנסת אוהד טל ושמחה רוטמן השתתפו, יחד עם נציגים נוספים, בעצרת תמיכה בישראל שנערכה בבודפשט שבהונגריה.

רוטמן אמר בשיחה עם ערוץ 7 כי חשיבות העצרת היא לא רק כלפי ישראל אלא גם כאיתות למדינות נוספת. "ישראל חייבת לקחת את התמיכה הזו ולהוציא ממנה את התוצרים הדיפלומטיים הנדרשים. אנחנו לא עושים מספיק. ישראל צריכה לייצר עוד כנסים כאלה ברחבי העולם. יש לנו הרבה מדינות ידידות בעולם שהתעלמנו מהם במשך שנים וגם על זה צריך לעבוד".

לדבריו, את ההכרה שחלחלה בקרב קובעי המדיניות בהונגריה, יש להנחיל גם למנהיגים במדינות אחרות. "במלחמה יש מדינות שהיפנו עורף לישראל, אבל ידידי ישראל שהבינו שאנחנו עומדים בחזית המאבק מול הג'יהאד העולמי וראו את השבעה באוקטובר, חיזקו את התמיכה כי הבינו עם מה יצטרכו להתמודד אם אנחנו לא נהיה".

הוא מציין שאחת הבעיות של ישראל בזירה הבינלאומית היא גורמים מחלישים מתוך המדינה. "אחד האתגרים המרכזיים להילחם באויבים שלנו - גם פיזית וגם בחזית של האו"ם והתקשורת הבינלאומית. יש אצלנו חוסר אחדות וכתבה אחת בעיתון 'הארץ' פוגעת קשות כי האויבים שלנו מצטטים את הדברים האלה. אם היינו מאוחדים מול העולם היה לנו יותר קל לנצח. יש חוסר אחריות גם מצד פוליטיקאים בכירים שמביאה לפגיעה אנושה במדינת ישראל".

ח"כ טל מוסיף "הונגריה היא המדינה הבולטת ביותר שעומדת לצד ישראל מתחילת המלחמה בצורה נחרצת. היא מונעת הרבה החלטות אנטי ישראליות באיחוד האירופי. את הברית הזו צריכים לחזק ולכן באנו לכאן. הניסיון להשתיק מדינות כמו הונגריה שעומדות לצד ישראל זו בדיוק הבעיה ולכן חשוב מאוד, דווקא אל מול הביקורת שמושמעת בשמאל הישראלי כלפי מדינות כמו הונגריה, להגיע לכאן ולהראות להם שאותם קולות לא מייצגים את מדינת ישראל ואנחנו עומדים יחד חזקים ומאוחדים נגד אותם כוחות שרוצים להשמיד את התרבות של כולנו"