1. לשון הביבים העכורה, במחילה, שאימץ לעצמו הרב יצחק יוסף, הרב הראשי לשעבר, אף שהיא מנוגדת לעמדתו ההלכתית של אביו הגדול הרב עובדיה יוסף זצ"ל, אינה צריכה להפתיע.

זה האיש וזו דרכו, המושפעת ככל הנראה מקִנאתו בחרדיות האשכנזית הקנאית (שקיימת גם אצל אלה שאינם רואים עצמם כאלה).

הפעם יצא הקצף על סירובו של הרב תמיר גרנות, תלמיד חכם וראש ישיבת הסדר בתל אביב, אב שכול שבנו אמיתי הי"ד נפל במלחמה האחרונה, לתמוך במסע ההשתמטות - לא רק מן השירות בצבא, אלא גם מחלק משאר המצוות: הצלת ישראל מיד צר, לא תעמוד על דם רעך, פסיקותיהם של כל גדולי ישראל מאז משה רבינו ועד החזון איש - ולא נאריך מחמת קוצר היריעה.

רק מחמת התעקשותו של הרב גרנות על אמיתות התורה, ועמידתו על הזיוף הנורא שיש בהשתמטות, הוקיע הרב יצחק יוסף (להלן הרי"י) את הרב גרנות בתואר אפיקורס שאין לצרפו למניין.

ויש למרבה הצער בדבריו מן הרמז דק מן הדק: אם הצדיק הגמור ששמו הרב תמיר הוא אפיקורס, כי אז באמת כולנו אפיקורסים. אוי לשפתיים שכך אומרות ואוי לאזניים שכך שומעות.

2. למזלנו, דעתם של שאר צאצאי הרב עובדיה זצ"ל, הפוכה. משפחת יוסף פרסמה הודעת הסתייגות חריפה: "אנו, משפחת יוסף, מסתייגים מדבריו של חבר מועצת חכמי התורה. זו לא דרכו של אבינו הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שדגל וחינך לאהבת ישראל לכל שכבות העם, ואחדות העם היתה נר לרגליו".

וכך העיד חתנו וחביבו הרב יעקב צ'יקוטאי, רבה של העיר מודיעין: "הרב עובדיה אמר שהתורה קודמת לכל. אבל אם אתה לא לומד תורה, לך תתגייס. הוא הורה כך גם לחברי הכנסת".

אכן, לא כך היתה דרכו של האב הגדול הגר"ע יוסף. בהקדמתו לשו"ת 'יביע אומר' חלק א', כתב: "אם הימצֵא תמצֵא באחד מספרי אשר חיברתי עד הנה, ואשר אני עתיד לחבר בעזרת ה' יתברך, ביטויים קשים או סגנון חריף, הוא פליטת הקולמוס שלא מדעת הבעלים, והריני מבטלו בזה ביטול גמור ושלם. והריני מגלה דעתי ומחשבתי שכל מחשבה ודיבור שאחשוב ואדבר ואכתוב, שהם נגד רצון השם יתברך ורצון יראיו, הרי הם בטלים ומבוטלים כחרס הנשבר ."

בדרך זו של מטה נועם הולך גם בן אחר של הרב עובדיה זצ"ל, הראשל"צ הנוכחי הרב דוד יוסף. הוא מרבה להאיר פניו לציבור הרחב, לחבק את חיילי צה"ל, לבקר במוסדות התורה של הציונות הדתית ולהפיץ את תפיסת מטה הנועם הבוקעת ממשנת אביו זצ"ל.

3. לא כן הבן הרי"י, שאימץ את דרכם של הקנאים. עורך החדשות באתר מחלקה ראשונה עידן יוסף (אין קשר למשפחת הגר"ע יוסף), ערך השבוע רשימה ארוכה של רבנים חשובים ונכבדים שבהם השתלח הרי"י, במלים שאין דעת חכמים נוחה מהם. בין מחורפיו הרב ציון בוארון ("יש לו מידות רעות. חולה נפש"), הרב שמואל אליהו ("יש לו וידיאו רוקד עם בחורות"), וגם הרב משה עמאר, הראשל"צ לשעבר ורבה של ירושלים, ("עד מתי המרוקאים ישתלטו עלינו, לא מספיק עמאר?"); ולא נמלטו משבט ביקורתו כלל רבני ישיבות ההסדר ורבני הציונות הדתית ("רבנים קטנים, רבנים במרכאות") ועוד.

מרבית מותקפיו העדיפו שלא להגיב. אבל הרב גרנות בחר להגיב בעקיפין, בפנייה ישירה אל 'בני הישיבות הקדושות' שסרבנותם אומנותם: "אני רוצה לפנות אליכם בלשון של תורה. לפני שנתיים בדיוק, בני שהיה תלמיד ישיבה, למד שלוש שנים בישיבה ורצה לחזור לישיבה, נהרג כי קיים את מצוות התורה, כשהלך לצבא. מאות מתלמידַי לוחמים כבר שנתיים ולא יכולים ללמוד תורה כמו שהם רוצים. הם לומדים חצי ופחות, בגלל שהם נמצאים במילואים. זו מצוות התורה. כך כתוב בתורה. כך כתוב ברמב"ם. כך כתוב במסכת סוטה.

"...ואצל הקב"ה אין שקרים. אי אפשר לזייף. חותמו אמת. אתם חייבים לפעול לפי האמת. לא משנה מה אומרים לכם ומה אתם מספרים לעצמכם, ומה ההונאה העצמית. אתם יודעים שזה מה שהתורה אומרת... אני רוצה שתזכרו שהאמירה: תורה מגנא ומצלא, פירושה האמיתי הוא, שמי שלומד תורה לא צריך לפחד. יש לו עמוד שדרה יציב מספיק, וגם אם הוא פוגש דברים אחרים בצבא הוא יחזיק מעמד".

4. בין המגיבים שיצאו להגנת הרב גרנות היו רבנים מעטים מדי. הרוב לא יצאו להגנת התורה. וגם מעט אישי ציבור, כמו סמוטריץ' שטען כי מדובר בחילול השם. אך מכולם בולטים דבריו המרטיטים של האב השכול חגי לובר, שבנו יהונתן נפל במלחמה האחרונה: "הדבר היחיד שמנחם אותי באמירה הפוגענית והמזעזעת, הוא הפער העמוק והרחב בין הרב, לבין מי שהוא רואה כחסידיו:

"כשעברתי בשכונת הר נוף, ניגש אלי אברך מתלמידי הרב עובדיה, כופף ראשו וביקש ברכה, ואמר לי שהוא עולה לקברו של יהונתן לעיתים קרובות. כי יהונתן צדיק בלימוד התורה וצדיק בצבא בקרבות.

"ופעם כשהתפללתי בבית כנסת בנוסח ספרדי, ניגשו אלי אנשים ונישקו את ידי, ואמרו: אתה אבא של יהונתן הקדוש, שהיה כמו המלך דוד, גם עוסק בתורה הקדושה וגם אצבעותיו מלמד למלחמה. וכבוד בשבילנו שאתה איתנו במניין, ובבקשה ממך תעלה לתורה, ותעבור לפני התיבה. ועשו לו אשכבה, בקול דממה דקה.

"וכשהתארחתי במושב שרוב תושביו מצביעים ש"ס, קנו לי המתפללים עלייה לתורה, בכסף רב. וכשירדתי מהבימה כולם הסתדרו בשורה ולחצו את ידי בטלית ונתנו נשיקה. וזאת למרות שידעו, ושמעו בוודאי, שאני חושב כמו הרב גרנות שליט"א.

"כי אחֵינו אהובינו שעלו ממקומות הקרויים 'ספרד', הם, ביושרם הטבעי, ובקרבתם הטהורה אל התורה, דוחים במעשיהם את הסגנון המשתלח ואת הקללה, ומכבדים עד אין קץ את מי שהולך לצבא, ומעריצים את המשפחה שבנה נפל במלחמה, ובוודאי אם החייל היה בן תורה.

"ואין שום סיכוי בעולם שיירדו מהארץ הקדושה... ואין שום סיכוי בעולם שלא יצרפו את הרב גרנות ודומיו למניין.

"והלוואי שבבחירות הקרובות הם יבחרו בהנהגה, שתחזיר באמת עטרה ליושנה, ושלא תקלל ושלא תאיים, ושלא תבדל מעדת ישראל. אמן, חגי לובר".

5. מי יגלה עפר מעיניך, הגר"ע יוסף?