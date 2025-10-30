פרסום ראשון: המשרד לשירותי דת פרסם היום (חמישי) את תזכיר תיקון חוק איסור הונאה בכשרות שמטרתו להשיב את סמכויות מערך הכשרות לידי הרבנות הראשית לישראל והרבנויות המקומיות, ולבסס את מעמדן כגורם ההלכתי והממלכתי האחראי הבלעדי על ניהול ופיקוח תחום הכשרות בישראל.

המהלך מבקש לבטל את רפורמת הכשרות של השר לשעבר מתן כהנא שאפשרה לגופים פרטיים להעניק תעודות כשרות.

על פי המשרד, התיקון נועד להחזיר את האחידות, השקיפות והאמינות למערך הכשרות הציבורי ולמנוע ניגודי עניינים שנוצרו כתוצאה מקשר ישיר בין בעלי עסקים למשגיחים.

ההצעה קובעת כי תעודות כשרות יונפקו אך ורק על ידי הרבנות הראשית, הרבנים המקומיים או הרבנים הצבאיים המוסמכים. כמו כן, ייאסר על משגיחי כשרות להיות מועסקים ישירות על ידי בעלי העסקים, והם יעבדו אך ורק באמצעות המועצות הדתיות.

בנוסף, ייקבעו סטנדרטים אחידים להשגחה, מנגנוני פיקוח ובקרה ממוחשבים, וכן יוגדרו מחדש תנאי ההכשרה, ההסמכה והכשירות של משגיחי הכשרות. הציבור הוזמן להעביר את הערותיו לתזכיר החוק עד חודש נובמבר.

מארגון "כושרות" נמסר בתגובה: "אנו מברכים את המשרד לשירותי דת על חוק כשרות מקצועי וענייני לתועלת כל אוכלי המזון הכשר על פי הרמות השונות. רפורמת הכשרות הביאה נזקים רבים, ואנו שמחים על תיקון החוק כך שיהיו נהלי כשרות שקופים והסדרת מעמד משגיחי הכשרות".