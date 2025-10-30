הרב דוד חי הכהן, מבכירי רבני הציונות הדתית ומרבני תורת הארץ הטובה, פנה הבוקר (חמישי) במכתב לבני ישיבות הציונות הדתית לקראת "עצרת המיליון" שיקיים היום הציבור החרדי בירושלים.

הרב האשים את מערכת המשפט ברדיפת בני הישיבות, והצהיר כי למרות השוני בדעות, זכותם וחובתכם המלאה של הבחורים החרדים לשמוע לרבותיהם בעניין הגיוס. הוא קרא לקיים בישיבות הציוניות-דתיות תפילות על לומדי התורה בזמן העצרת.

"אחינו בני ישראל כל לומדי התורה במוסדותינו, ישיבות הציונות הדתית, אוהבי התורה ויראי שמים. כולנו שותפים לצער בני התורה הנרדפים ע"י מערכת המשפט בדרך קשה. כפיית דעות זו הינה חוסר צדק משווע ומצטרפת לרדיפות דת של שונאי ישראל", כתב הרב.

"כולנו נקראים לקיים בישיבותינו תפילות לשלומם של בני התורה ולהשבת כבודם בזמן העצרת בירושלים. כבודם של כל לומדי התורה הוא כבודם של ישראל וכבוד שמים גם יחד", הוסיף.

בהמשך דבריו פנה הרב אל "אחינו לומדי התורה בישיבות החרדיות", וכתב: "אמנם יש שוני בינינו בהערכה לצבא ישראל ולמסירות הנפש שיש בו להצלת עמנו וארצנו, אך אין ספק בליבנו שזכותכם וחובתכם המלאה, לשמוע לרבותיכם בעניין הגיוס ולהתנגד לרדיפה הקלוקלת המתנהלת כנגדכם. רדיפה מכוערת זו פוגעת בכבוד התורה ובכבוד כל בן ישראל. יהי רצון שנותן התורה ייטע מחדש את אהבתה בלב כל אחינו בית ישראל ויתרוממו קרנות כל הצדיקים בכל מקום".