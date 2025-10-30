ירושלים במצור: תחבורה משותקת, מחאה המונית בדרך

ירושלים נערכת היום (חמישי) לעצרת מחאה חרדית רחבת היקף נגד מעצרם של בחורי ישיבה עריקים.

לפי ההערכות, מאות אלפי משתתפים צפויים להגיע לכניסה לעיר לעצרת שתוגדר "תפילה וזעקה" - ללא נאומים וללא במה פוליטית.

העצרת צפויה להתחיל בשעה 14:30 ולהימשך כשעתיים, עד סמוך לשקיעה. היא תתפרש על פני צירים מרכזיים בעיר: מגשר המיתרים ועד תחנת הדלק בכניסה לירושלים, לאורך רחוב ירמיהו, רחוב הצבי, שדרות שז"ר, רחוב יפו ועד רחוב שרי ישראל ומלכי ישראל.

סגירת כבישים ותחבורה מוגבלת

המשטרה הכריזה על היערכות מיוחדת: החל מהשעה 12:00 ייחסם כביש מספר 1 לתנועת כלי רכב פרטיים בשני הכיוונים, מאזור מחלף לטרון ועד צומת גבעת שאול. הכניסה לירושלים תתאפשר רק לאוטובוסים מאורגנים שיתואמו מראש ויוכוונו על ידי השוטרים דרך צומת גבעת שאול. גם כביש 16 ושער הגיא ייחסמו לתנועה פרטית.

תושבי היישובים בואכה ירושלים, בהם שורש, נווה אילן, מבשרת ציון, הר אדר ואבו גוש, יורשו לעבור בחסימות רק בהצגת תעודת זהות או תעודת עובד המעידה על תפקידם. מנגד, כביש 443 יישאר פתוח לתנועת כלי רכב פרטיים וציבוריים, והוא מומלץ כציר חלופי לכניסה וליציאה מהעיר.

בתוך העיר, ייחסמו רחובות יפו, ירמיהו, שרי ישראל, שדרות שז"ר, עוטף גינות סחרוב ורחובות סמוכים נוספים בהתאם להתקדמות העצרת. המשטרה ממליצה להימנע מהגעה לאזור כבר משעות הבוקר.

רכבת ישראל סוגרת את נבון

רכבת ישראל הודיעה על סגירת תחנת ירושלים יצחק נבון החל מהשעה 12:30 ועד לסיום העצרת. בהודעת הדוברות נמסר כי ההחלטה התקבלה בתיאום עם משטרת ישראל "בשל הצפיפות הצפויה באזור, לשמירה על ביטחון הציבור". עם זאת, כלל קווי הרכבת האחרים יפעלו כסדרם.

ההחלטה גררה ביקורת חריפה במגזר החרדי. גורמים טענו לאפליה ואמרו, "בהפגנות השמאל שנערכו סמוך לכנסת הרכבת פעלה כרגיל, ואילו כעת בוחרים לחסום דווקא את דרכם של החרדים?".

ח"כ אריה דרעי פנה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לאחר שיחה עם ראשי הרכבת בה התברר שמדובר בהוראה של המשטרה. דרעי דרש מבן גביר לפעול לשינוי המצב כדי לאפשר למשתתפי ההפגנה להגיע אליה גם באמצעות הרכבת.

ח"כ ישראל אייכלר פנה לשרת התחבורה מירי רגב ולשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, וקרא להם "לא לשתף פעולה עם רודפי הציבור החרדי שמבקשים למנוע את זכות ההפגנה מחר". לדבריו, "יש לאפשר את תנועת הרכבות כסדרן למען ביטחון הציבור ולא לסכן המוני נוסעים שיצטופפו בתחנות וברחובות".

גם הרכבת הקלה מושפעת

הרכבת הקלה בירושלים תפעל היום במתכונת שירות חלקי בלבד. לפי הודעת חברת "כפיר", החל מהשעה 12:00 (משוער) ועד לסיום האירועים, תפעל הרכבת הקלה בשני מקטעים נפרדים:

• מתחנת נווה יעקב צפון ועד לתחנת הדווידקה.

• מתחנת הדסה עין כרם ועד תחנת כיכר דניה.

בין תחנת הדווידקה לכיכר דניה - לא תתקיים כלל תנועת רכבות. החברה ממליצה לנוסעים להתעדכן בזמן אמת בערוצי המידע ובאפליקציות.

המשטרה: "נאפשר מחאה - נשמור על הסדר"

המשטרה מדגישה כי ההגעה לעצרת תתאפשר רק באמצעות הסעות מאורגנות, וכי כל ניסיון לחסום צירים שלא אושרו מראש יהווה עבירה. בנוסף, נאסר על הטסת רחפנים באזור, ועל הבערת אש או חפצים במהלך העצרת.

בהודעה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול על מנת לאפשר את חופש הביטוי כחוק, ותעניק הגנה לציבור המשתתפים ולמשתמשי הדרך כאחד. מנגד, תפעל בנחישות נגד כל ניסיון לפגיעה בגוף, ברכוש או בסדר הציבורי".

ביקורת ציבורית ותחושת מחנק בבירה

בעוד המארגנים מדגישים כי מדובר ב"עצרת תפילה וזעקה" בלבד, רבים בירושלים מביעים תסכול עמוק מהשיתוק המוחלט הצפוי בעיר. תושבים ועסקים מדווחים על ביטול ימי עבודה, סגירת חנויות וקשיים לוגיסטיים נרחבים.

משרד פרסום מוכר במגזר הדתי-לאומי פרסם הודעה יוצאת דופן ללקוחותיו: "לקוחותינו היקרים, לראשונה מזה 20 שנות פעילות, משרדינו יהיה סגור מחר בשל הפגנת המיליון שמתקיימת בסביבת המשרד. כן, העסק שלי שנפגע משירות המילואים שלי של למעלה מ־450 ימי מילואים ייסגר מחר כדי שהמשתמטים יוכלו להפגין בנחת ולוודא שגם בשנים הבאות הם לא ישאו איתי ועם חבריי בנטל".

במשטרה מדגישים כי ההיערכות נועדה לאפשר את חופש הביטוי לצד שמירה על הסדר הציבורי, וממליצים לציבור הנהגים להימנע מהגעה לעיר ולהתעדכן בזמן אמת באמצעי התחבורה השונים.