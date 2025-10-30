זו לא רק הגרלה - זו שליחות חברתית. קרן 'עם ישראל חי' משיקה זו השנה השמינית את הגרלת החלומות השנתית - עם פרס חלומי במיוחד: דירת יוקרה מרוהטת בשווי 1.2 מיליון דולר בלב ירושלים. הפרויקט בו ממוקמת הדירה נבנה באיכות גבוהה ומשקיף על נופיה של עיר הקודש.

כל ההכנסות ממכירת כרטיסי ההגרלה יופנו במלואן למיזמים חברתיים, חינוכיים וקהילתיים לחיזוק הערבות ההדדית בעם ישראל - דוגמת סיוע לחקלאים, תמיכה בנוער בסיכון, חבילות מזון לנזקקים לקראת שבתות וחגים, וכן סיוע ליתומים ואלמנות.

תמיכה בנוער, חיזוק ההתיישבות, סיוע בלחימה - והכול דרך כרטיס אחד

גם חיילים משוחררים ייהנו מהתרומות, במסגרת תכניות מקצועיות שיסייעו להם להשתלב באזרחות. מיזמים נוספים שיתמכו מהקמפיין כוללים חיזוק הזהות היהודית בישראל ובתפוצות, עידוד עלייה לארץ, נטיעת אלפי עצי פרי ברחבי הארץ ותרומות למרכזים רפואיים ולגני ילדים.

דירת יוקרה מרוהטת בשווי 1.2 מיליון דולר צילום: קרן 'עם ישראל חי'

חלק ניכר מהסיוע יוקדש גם ליחידת הכלבנים לישראל (יכ"ל), שפעלה סביב השעון במהלך מלחמת חרבות ברזל. תרומות אלו יסייעו להמשך פעילות החירום והחילוץ של היחידה בעתות משבר ובזמני שגרה.

השנה מוצע מבצע מיוחד: כל מי שרוכש כרטיס להגרלה במחיר של 660 ש"ח - יקבל כרטיס נוסף במתנה. בנוסף, הרוכשים ייכנסו אוטומטית לשתי הגרלות בונוס נפרדות, בהן יחולקו 15,000 דולר בכל אחת. סך הכול - שלוש הזדמנויות לזכות, בעלות של כרטיס אחד.

שלוש הזדמנויות לזכות - והלב שלכם כבר זכה

בשנה שעברה נבחר מבין למעלה מ־22,000 רוכשים כרטיסם של עזרא ותמי ניסניאן מווסט המפסטד, ניו יורק - זוג צעיר והורים לילד בן שנתיים. עזרא, בעל מוסך, ותמי, מרפאה בעיסוק, סיפרו כי כבר לפני ההגרלה חלמו לעלות לארץ, אך זכייתם הפכה את החלום למציאות. "בזכות קרן 'עם ישראל חי' - החלום התגשם ובגדול", שיתפו.

לאחרונה ערכה הקרן אירוע מרגש במיוחד - הכנסת ספר תורה ליישוב חדש בשומרון, ספר התורה הראשון שנכנס אליו מאז הקמתו. באירוע השתתפו למעלה מ־250 אנשים, ויוזמי הפרויקט הדגישו כי לצד חיזוק רוחני, יש כאן חיזוק של ההתיישבות החרדית בלב השומרון.

מנכ"ל הקרן, שמואל סקט, סיכם את המהלך במילים חדות וברורות, "לאחר שנתיים בהם ראינו כיצד עם ישראל התגלה במלוא תפארתו וכיצד הערבות ההדדית היא מה שחיזק אותנו ברגעים הקשים, החלטנו השנה להגביר את הערבות ההדדית בעם ישראל ולהעניק עזרה במגוון נושאים שונים. אויבינו לימדו אותנו שזה לא משנה אם אתה מאשקלון, השומרון או ירושלים. יהודי הוא יהודי. עם ישראל חי".

ההגרלה תיערך ביום ט"ז באדר התשפ"ו בירושלים. ההשתתפות פתוחה לכולם, וכל כרטיס הוא גם תרומה ישירה לאחד ממפעלי החסד החשובים הפועלים כיום בישראל.

כרטיס אחד שיכול לשנות חיים - גם את שלכם, וגם של אחרים