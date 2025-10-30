הרב יגאל לווינשטין, ראש המכינה הקדם-צבאית בעלי, התייחס בהקלטה ששלח לתלמידיו לעצרת החרדים נגד גיוס בחורי הישיבות והסביר מדוע אינו מתכוון להשתתף בה.

לדברי הרב לווינשטין, אף שהוא מבין את טענות הציבור החרדי, הוא אינו מזדהה עם תפיסת עולמו. “אני לא בעד ללכת לעצרת של החרדים, כיוון שאני לא חושב כמוהם, השקפת העולם שלנו אחרת. הם נאבקים לפי שיטתם כנגד העליהום עליהם, כנגד ההשתוללות, כנגד ההשתלחות, כנגד הכוחנות, כנגד הבריונות. בסדר, דברים צודקים, אבל בתפיסה העקרונית אני לא מסכים איתם".

הרב הדגיש כי אינו יכול להשתתף באירוע שמבטא עמדה עקרונית שונה מהותית. "אני לא יכול ללכת להפגנה שאני לא מסכים עם העקרונות היסודיים שלה. הם רוצים ליצור מהלך שבו באמת לא יתגייסו ולא יהיו שותפים לחיי המדינה. אני לא יכול להיות שותף לדבר הזה, גם אם אני מסכים שמה שעושים להם, והדרך שבה עושים את זה, מנסים לגייס להם, היא לא נכונה ולא ראויה וגם לא תצליח".

הוא ציין כי הפער בין הציבור הדתי-לאומי לציבור החרדי הוא עמוק ונוגע להבנת יסודות האמונה. "אני מסתכל על הפער הגדול שיש בינינו לבינם ביחס למדינה ולגאולה ולכל. מהנקודה הזאת אני לא שותף איתם ביסוד של הדבר".