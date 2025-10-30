מטה המשפחות להשבת החטופים שלח מכתב התראה משפטי לישיבת "עטרת שלמה" בבית שמש, בטענה ל"שימוש ציני, מבזה ובלתי חוקי" בסמלי המאבק ובחומרים המזוהים עם המטה.

במכתב, ששלח עו"ד אסא קלינג, ראש מחלקת קניין רוחני במשרד נשיץ-ברנדס-אמיר, נטען כי במסגרת קמפיין שנערך על ידי הישיבה, נ"עשה שימוש ללא רשות בעיצובים, סיסמאות, כרזות והסמל הצהוב המזוהה עם מאבק המשפחות, באופן המהווה הפרת זכויות יוצרים וסימני מסחר, הטעיה, מצג שווא וניצול המוניטין של המטה לצרכים תעמולתיים ופוליטיים".

המטה דורש מהישיבה להפסיק לאלתר כל שימוש בחומרים המזוהים עם מאבק המשפחות, להתחייב בכתב שלא לשוב ולהפר את זכויות הקניין הרוחני של המטה, להתנצל פומבית בפני משפחות החטופים ולשלם פיצוי כספי בסך 400 אלף שקלים.

"אנו קוראים להשיב את הסמלים למקומם הראוי - כסמל לתקווה, לאחדות ולמאבק למען השבת החטופים המוחזקים בידי אויב אכזר, לקבורה באדמת ישראל", אמרו במטה.

ההתראה נשלחה לאחר שילדי תלמודי התורה של רשת החינוך החרדי הפגינו מול כלא 10 נגד חוק הגיוס ומעצר עריקים בכובעים ועם בלונים צהובים, סמלים המזוהים עם מאבק משפחות החטופים.

הרב שלום בער סורוצקין, ראש "עטרת שלמה" בה לומד אריאל שמאי שנעצר כעריק, אמר: "באים אלינו בטענות שאנו משתמשים בסמלי החטופים - את אריאל עקרו אותו ממקום מגוריו. היום יש להם טענות אלינו. החטופים הם גם שלנו. אנחנו למדנו בשבילהם. אנחנו עשינו את הניסים הגדולים בשבילם שהם יצאו מהשבי. אין לנו רצון לפגוע באף אחד אבל רוצים שתבינו שלנתק אותנו מהתורה זה לנתק חמצן מהחולה. אתם נלחמים על מנעמי שלטון - אנחנו על עולם התורה".