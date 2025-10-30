בשקט, אבל בעקביות, נבנה בישראל אחד התחומים הצומחים ביותר בשנים האחרונות: אימון מקצועי לזוגיות. אחת מתוכניות ההכשרה שהובילה את המהפכה היא התוכנית של מרכז “בקרוב זה בא” בהובלת חיה ממן.

לאחר שהקבוצה במודיעין הוכרזה כ־SOLD OUT, גם הקבוצה הירושלמית מתקרבת לסגירת הרשמה. "נותרו מקומות בודדים בקבוצה בירושלים", מספרת חיה ממן. "זו קריאה אחרונה לכל מי שרוצה להצטרף למהפכה האדירה הזו ולהיות שותפה בהקמת בתים בישראל".

ירושלמיות - זו ההזדמנות שלכן להפוך לשליחות בזוגיות בישראל

לא סתם המקומות בתוכנית נתפסים במהירות - תוכנית ההכשרה של חיה ממן נחשבת לאחת המקצועיות בישראל. היא נמשכת 28 שבועות וכוללת 20 מפגשים פרונטליים, סטאז’ מעשי, ליווי אישי ותעודת הסמכה רשמית. ייחודה הוא בשילוב בין עומק רגשי, כלים טיפוליים מתקדמים ותכנים מבוססי ניסיון אמיתי מהשטח.

בין המרצים בתוכנית: ד"ר חנה קטן, ד"ר מולי גרוסמן, ד"ר גדעון פיין,ד"ר דורית טרגין, רחלי הומינר ועוד ..

“אנחנו שומרות על קבוצה אינטימית כדי שכל משתתפת תקבל יחס אישי", מוסיפה ממן. “מי שתצטרף עכשיו - תוכל עוד השנה לסיים הכשרה מלאה ולהתחיל קריירה עם משמעות, סיפוק ופרנסה בכבוד".

הקבוצה הירושלמית נפגשת אחת לשבוע, בימי רביעי בבוקר, באווירה חמה ותומכת. לדברי ממן, “זו ההזדמנות האחרונה השנה להצטרף למחזור הזה - אחריה יהיה צורך להמתין לפתיחת המחזור הבא".

מקומות אחרונים בקבוצה שנוגעת בלב של כל בית - הירשמי עכשיו