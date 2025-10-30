בטקס חגיגי שנערך ביישוב חומש, נחנכה השבוע רשמית פריסת הסיב האופטי המספק לתושבים אינטרנט מהיר.

האירוע נערך במעמד שר התקשורת שלמה קרעי, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, נציגי חברת בזק, תושבי היישוב ואורחים מארצות הברית.

השר קרעי אמר בטקס: "יהודה ושומרון לא יהיו סוג ב', אלא סוג א'-א'. אין שום הבדל בין תל אביב לבין וחומש. הריבונות היא לא רק מילים והצהרת כוונות, היא שיטת עבודה שאנו מיישמים בשטח יום-יום. יש מי שמסתפקים בהצהרות בכנסת, ויש מי שמקדמים ריבונות בפועל. בסוף זה יקרה, בעיתוי המתאים ובגיבוי הבינלאומי הנדרש".

השר קרעי: "תיקון היסטורי" רועי חדי

השר הוסיף כי הבנייה וההתרחבות ביהודה ושומרון ובחומש בפרט הן "התיקון ההיסטורי לחטא אוסלו והעיוותים שבאו בעקבותיו", וציין כי פריסת הסיבים היא "כלי מציל חיים - זו משילות, אסטרטגיה וביטחון קיומי".

ראש מועצת שומרון בירך "שהחיינו" ואמר: "חומש הופכת להיות יישוב רגיל, נורמלי, במדינת ישראל. עם אינטרנט מהיר, עוד שכונות ועוד בנייה - בעזרת ה' חומש תהיה עיר ואם בישראל, עיר מרכזית בצפון השומרון

כדי לנצח צריך שני סוגי ניצחונות - צבאי ואזרחי. הניצחון האזרחי הוא ההתיישבות. חומש היא סמל לניצחון הרוח היהודית והציונית. כשאנחנו מחברים את חומש לאינטרנט המהיר - אנחנו מחברים אותה לציוויליזציה הישראלית. דין חומש כדין תל אביב, גם באינטרנט המהיר - על אמת", הוסיף.