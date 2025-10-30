העיתונאי חיים לוינסון הודיע היום (חמישי) על עזיבתו את עיתון "הארץ" לאחר 17 שנים בהן שימש במגוון תפקידים - בשנה האחרונה בתפקיד פרשן מדיני.

לוינסון כתב "אין משהו בחיים שלי שעשיתי 17 שנים ברצף. העיתון שרד משברים כלכליים ופוליטיים והוא אחד מכלי התקשורת החשובים בעולם. היה לי את הכבוד לעבוד בעיתון הזה - זה עיטור הגבורה על החזה".

הוא הסביר את החלטתו באובדן עניין בכתיבה עיתונאית יומיומית. "25 שנה חלפו מאז שנכנסתי לעולם העיתונות, והכתיבה כבר לא מדברת אליי כמו פעם. כשהבחנתי שאני כבר לא מחכה ליד המסך לראות שמה שכתבתי עלה - הבנתי שזה הזמן להמשיך הלאה"

הוא הוסיף כי בכוונתו להמשיך לכתוב, אך לא במסגרת עיתון מודפס. "לכתוב בעיתון היה החלום הכי גדול שלי - אבל יש לי חלומות נוספים, בעיקר בתחום הכתיבה. אני בומר, מאמין במילים, לא באימוג'ים. תיאלצו להמשיך לסבול אותי על המסך, ובעוד מקומות שיבואו".

"לפני 30 שנה לא דמיינתי שהשם שלי יודפס איפשהו שהוא לא מכתב נזיפה בחיידר. זכיתי להיות מאלה שהאנושות הגשימה להם את החלום".