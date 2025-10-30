זקן חסידי סלונים נפטר בגיל 92

רבי יחיאל אהרן בוימל, אחת הדמויות הוותיקות בחסידות סלונים וחזן הקהילה במשך חמישה עשורים, נפטר אמש (רביעי) בירושלים בגיל 92.

ההלוויה מתקיימת בשעה זו בבית הלוויות שמגר בירושלים, תעבור בישיבת סלונים ברחוב סלנט ותגיע להר הזיתים שם ייטמן.

בוימל נולד בטבריה ב-1933 ולמד בישיבת 'בית אברהם' סלונים, שם היה בין התלמידים הראשונים. במהלך חייו היה קשור לשישה מאדמורי"ם של החסידות, כולל האדמו"ר בעל ה'נתיבות שלום' שהתקשר אליו במיוחד בשנות המלחמה והמצור על ירושלים.

במשך כ-50 שנה שימש בוימל כחזן בימים הנוראים בבית הכנסת הגדול של חסידי סלונים ברחוב סלנט בירושלים, ונחשב לאחת הדמויות המרכזיות של הקהילה.

בשנים האחרונות התגורר בבית בתו בירושלים. הותיר אחריו צאצאים רבים.