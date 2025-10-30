שעות לפתיחת העצרת - והזעם החרדי: החלטת רכבת ישראל לסגור את תחנת “יצחק נבון” בירושלים הציתה סערה במגזר החרדי.

יו”ר ש”ס ח"כ אריה דרעי הביע זעם על ההחלטה ופנה הבוקר להנהלת רכבת ישראל בטענה כי הדבר יגרום לשיבושי ענק.

“החלטה כזו תגרום לעשרות אלפים שיתקעו בכל רחבי הארץ. זו החלטה לא לגיטימית שמונעת מציבור עצום להגיע ולהתפלל". לדבריו, נאמר לו כי מדובר בהנחיית משטרה, והוא פנה ישירות לשר איתמר בן גביר בבקשה להתערב. “בן גביר התחייב שיפעל למצוא פתרון באופן מיידי”, אמר דרעי.

ח"כ ישראל אייכלר פנה לשרת התחבורה ולשר לביטחון פנים ודרש לאפשר את תנועת הרכבות כסדרן. "יש לזכור כי בהפגנות ההמוניות ליד הכנסת, הרכבות פעלו כסדרן ולא מנעו מאף מפגין להגיע ולחזור", כתב.

ח"כ מאיר פרוש פנה אף הוא לשר לביטחון לאומי ח"כ איתמר בן גביר, לצד גורמי הפיקוד הבכיר במשטרת ירושלים, במטרה למצוא פתרון. "בשעה זו נבחנות מספר חלופות שיאפשרו את ביטול ההחלטה לסגור את תחנת הרכבת", נמסר מסביבתו.

במקביל ארגון "אמת ליעקב בישראל" הגיש הבוקר מכתב התראה משפטי למנכ"ל רכבת ישראל, לשרת התחבורה מירי רגב וליועצת המשפטית לממשלה, בטענה "למדיניות מפלה ובלתי חוקית בהפעלת שירותי הרכבת. לטענת הארגון, נוצר פער בוטה בין יחס הרכבת לאירועים שונים".

על פי הארגון, בעוד רכבת ישראל הכריזה על תגבור מיוחד של 14 רכבות נוספות לקראת הופעותיו של הזמר אייל גולן בפארק הירקון, הרי שבמקביל נסגרה תחנת "יצחק נבון" בירושלים במהלך עצרת מחאה חוקית - צעד שמנע מציבור רחב להגיע לאירוע באמצעי תחבורה ציבורית.

במכתב ההתראה נטען כי מדובר בהפליה פסולה ובהפרת עקרון השוויון, חופש התנועה וחופש ההפגנה, המעוגנים בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ובפסיקת בית המשפט העליון.

הארגון דורש מרכבת ישראל וממשרד התחבורה להתחייב למדיניות שוויונית ונייטרלית בהפעלת רכבות לאירועים ציבוריים ופרטיים כאחד. אם לא תתקבל תשובה או התחייבות מתאימה, הארגון מאיים בהגשת עתירה לבית המשפט.

"לא ייתכן שבמדינה דמוקרטית רכבת ישראל תתגבר קווים להופעות בידור, אך תחסום את דרכי הגישה לעצרת מחאה חוקית", נמסר מארגון אמת ליעקב בישראל. "מדובר באפליה בוטה הפוגעת בזכויות היסוד של אזרחים שומרי חוק".

ברכבת ישראל מטילים את האחריות על החלטת הסגירה על משטרת ישראל, בעוד במשטרה טוענים כי "מדובר בהחלטה של הנהלת הרכבת ובאחריותה הבלעדית".