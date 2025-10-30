דרור ליטבק, מנכ''ל ManpowerGroup ישראל, מעריך ששוק העבודה בישראל השתנה באופן קיצוני במהלך השנתיים האחרונות עקב גיוסי המילואים והצורך להיעזר בעובדים זרים.

"לפני המלחמה היינו רגילים שעובדים זרים מועסקים רק בענף הבנייה. היום עובדים זרים מועסקים גם במפעלים הביטחוניים, בקווי הייצור ובכמעט כל עבודת צווארון כחול שהייתה בעבר עבודה עברית", אמר ליטבק בראיון ל-103FM.

הוא ציין כי "בקרוב עתידים לחזור אלינו עשרות אלפי משרתי מילואים - אבל לאן בדיוק? הם חוזרים למציאות שבה שוק העבודה בישראל השתנה והתהפך לגמרי. כ-10% מכוח העבודה הישראלי מועסקים בהייטק, אחרים עובדים בהנהלת חשבונות ובמקצועות צווארון לבן, אך רבים אחרים עובדים כמחסנאים, מלגזנים, בקווי הייצור ובהרכבות. לא כולם רואי חשבון - רוב התפקידים במשק מאוישים על ידי אותם אנשי שירות, דיילי שירות, קופאים, עובדים בקווי ייצור של מפעלים ביטחוניים, ומפעילי מכונות בשטראוס, אסם ובחברות אחרות".

"אנחנו מבינים שהמדינה נדרשה למצוא פתרונות בשעת חירום, כשהמשק סבל ממחסור בעובדים וצה"ל היה המעסיק הגדול ביותר. אבל עכשיו זה הזמן של המדינה לסגור את המכסות, לחזור להעסקת עובדים זרים אך ורק בענף הבנייה, ולהעביר תקציבים להכשרות ולעידוד תעסוקה ישראלית במפעלים ישראליים", מדגיש ליטבק.

"אני יכול לומר שאינני בעל עניין אישי, כיוון שאני מסוגל לספק גם שירותים של עובדים זרים. הקבוצה שלנו היא קבוצה גלובלית, היודעת להביא עובדים זרים למשק הישראלי. אני מדבר כאן מתוך אינטרס לאומי - להשיב את העבודה הישראלית לישראלים", סיכם.