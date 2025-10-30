מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו התייחס הבוקר למטרת עצרת המחאה שמתקיימת היום בירושלים, והסביר בשיחה עם תלמידיו מדוע לדעתו חובה להגיע.

כשנשאל מדוע להתאמץ ולהגיע במקום להתפלל בבית, השיב: "התפילה ברבים זה אחרת לגמרי. כשרבים מתפללים ביחד - ידוע שזה דבר נשגב מאוד, זה גם משפיע על אנשים להתעורר יותר". התפילה דרך הטלפון? "זה לא ברבים. ברבים יושבים אנשים ומתעוררים הרבה".

הרב לנדו הסביר שמטרת העצרת כפולה. "תפילה זה להשם שמתפללים שיעזור לנו. וחוץ מזה עושים גם משהו שאנו מחויבים כבני אדם בו - למחות. זה שני דברים יחד, וכל אחד לחוד".

כשנשאל מדוע העצרת נערכת דווקא עכשיו ולא קודם, הודה בגלוי: "שאלה טובה, זה נכון. אבל זה לא סיבה שלא יעשו את זה כעת. זה לא הסתדר, ועכשיו זה הסתדר".

הוא חידד את המסר לממשלה. "בוודאי יש כאן מסר גדול. עם ישראל זה עם של תורה, אי אפשר לשנות אותו. לתבוע את התורה זה נגד המהות של עם ישראל - הם נלחמים נגד המהות של העם היהודי".

בהמשך דבריו הזהיר: "אנחנו נמצאים כאן בארץ שנים והם מורדים בהשם ובתורתו כסדר, ועושים את כל הדברים הלא טובים והבזויים בעולם. והשם אמר 'ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה' - הם מטמאים את הארץ".

לדבריו, "ההקאה הזו קלה מאוד. הערבים יכולים בבת אחת לבוא לשטוף אותנו - ולא יעזור שום צבא ושום דבר. הם יכולים ביום אחד להגיד 'אנחנו הולכים נגד כל היהודים' והורגים את כל היהודים. הרוגים לא אכפת להם כל כך הרבה".

לדבריו, "יש גלולה אחת שמצילה - לימוד התורה שבני הישיבות לומדים. לומדי התורה, כל בני התורה, זו הגלולה. אם אתם רוצים להשליך את הגלולה הזאת לים - אתם רוצים להשמיד את כל הישוב היהודי".

הוא הוסיף: "באמריקה יודעים שיש בורא עולם, כאן לא יודעים. באמריקה הגוים יודעים את זה וכאן לא יודעים. אוי ואבוי, זו מדינת היהודים? לפחות בני הישיבות ולומדי התורה מצילים את המצב".

למי ששאל אם ניתן להתפלל מהבית, השיב בנחרצות: "צריכים לבוא, חייבים לבוא. אם היה לו הפסד ממוני הוא היה נשאר? חייבים לבוא!"

לגבי חוק אפשרי שיסגור ישיבות, אמר: "ילמדו, ילמדו - ולא יועילו שום דבר. רק יעשו דברים והם יזיקו לעצמם. גם מבחינה מדינית הם יזיקו. לא ישקטו להם - הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים".