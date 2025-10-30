עורך הדין אפרים דמרי, פרקליטם של כמה מלוחמי כוח מאה שהוגש נגדם כתב אישום על פגיעה במחבל, סבור שבימים הקרובים תהיינה התפתחויות משמעותיות נוספות בפרשת חקירת ההדלפה של הארוע בשדה תימן והחופשה אליה הוצאה הפצ"רית.

בראיון לערוץ 7 אומר עורך הדין דמרי כי מה שהוביל למהלך האחרון בפרשה הוא ראיית זהב שנחשפה וכעת מצויה תחת רמת סיווג שאינה מאפשרת לחשוף אותה, אולם היה בה די כדי לחייב גם את מי שלא רצו לקדם את הפרשה, לפעול ולחקור את האירועים.

"כל תפילה וכל דמעה של עם ישראל ושל המשפחות היקרות של אותם חיילים לא הושבה ריקם. הקב"ה מכוון אותנו. גם בעצת רבנים עבדנו קשה מאוד בתקופה האחרונה כדי שהצדק יבצבץ ויוציא ניצנים ראשונים. מהימים הראשונים טענתי שתופרים לחיילים שלנו תיק ומקריבים את החילים שלנו קרבן כדי להראות לעולם שאנחנו מדינה נאורה, אבל הקב"ה לא מפקיר את ילדיו", ציין דמרי.

על אותה ראיה שהוא מגדיר כראיית זהב שהתחדשה באחרונה, אומר עו"ד דמרי כי מדובר ב"משהו שטענתי אותו מהדקה הראשונה. לקח לי זמן והרבה עתירות לבתי משפט כדי שישמעו אותי וברוך ה' זה קרה בתקופה האחרונה, ומשם הקב"ה האיר את עיניהם של מקבלי ההחלטות והותיר אותם בלא ברירה אלא לפתוח בחקירה פלילית".

על ההחלטה להחליף את הפצ"רית בסגן שלה, מי שעד כה גונן על האירוע כולו וטען שאין בו דבר וחצי דבר, אומר דמרי כי הוא מקווה שהרמטכ"ל ושר הביטחון יורו על החלפתו של הסגן. "זה אותו סגן שמונה על ידי הפצ"רית לחקור את הפצ"רית ואמר שאין כלום. זו הרי בדיחה. ברור שגם הוא צריך ללכת הביתה וההערכה שלי היא שזה מה שיקרה בסופו של יום".

"אני מאמין שבימים הקרובים זה יתגלה ויתבהר וייצא החוצה", אומר דמרי המציין ומעיר כי לאירוע נוגע גם נשיא ארה"ב לשעבר, ג'ו ביידן. "בדרך כלל ראשי מדינות לא מתערבים במה שקורה במדינה אחרת, אבל במקרה הזה, ואני אומר זאת מידיעה אישית, אני יכול לומר שהייתה התעניינות רבה וחריגה מצידו של ביידן במה קורה בפרשת החיילים משדה תימן".