רוב יטן, יו"ר מפלגת המרכז הליברלית D66, צפוי להפוך לראש הממשלה הצעיר ביותר בתולדות הולנד.

לאחר הבחירות הכלליות שנערכו השבוע, זכתה מפלגתו של יטן בהישג משמעותי והובילה את גוש המרכז-שמאל, על רקע היחלשות הדרגתית של מפלגות הימין ובמיוחד של מפלגת PVV בראשות חרט וילדרס.

התוצאה פותחת בפני יטן, בן 38 בלבד, את הדרך להרכבת ממשלה חדשה במקום זו שהתפרקה ביולי האחרון.

בעוד שבשנים האחרונות התחזק כוחן של מפלגות הימין ברחבי אירופה, תוצאות הבחירות בהולנד מעידות על מגמה הפוכה - חיזוק כוחות המרכז והליברליזם.

מעבר למשמעות הפוליטית, מינוי אפשרי של יטן נתפס גם כהישג חברתי בהולנד. אם ייכנס לתפקיד, יהיה יטן ראש הממשלה ההולנדי הראשון המשתייך בגלוי לקהילת הלהט"ב.

למרות ההישג המרשים, מלאכת הרכבת הקואליציה צפויה להיות מאתגרת. הולנד מתאפיינת בפיצול פוליטי ובמערכת רב-מפלגתית, ויטן יצטרך לאזן בין מפלגות עם עמדות שונות בנושאים כמו הגירה, סביבה, מדיניות כלכלית ובריאות.

אנליסטים מעריכים כי אם יצליח להרכיב ממשלה יציבה, צפוי יטן להוביל מדיניות מתונה, המשלבת בין ערכים ליברליים לבין אחריות פיסקלית - תוך דגש על שיקום האמון הציבורי בפוליטיקה המקומית.