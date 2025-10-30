לאה גולדין, אימו של סגן הדר גולדין הי"ד שגופתו מוחזקת בידי מחבלים חמאס כבר 11 שנים, תוקפת את מדיניות הממשלה ומביעה צער כי הלקחים מהפקרת בנה לא הופקו מעולם.

"ראש הממשלה לא מחזיר את החללים, הוא מטעה אותנו. משאירים חללים מאחור ומפקירים אותם. אנחנו לא יכולים להמשיך ולאפשר שזה יימשך. השבעה באוקטובר היה מבחינתנו כישלון שלנו - נוספו לנו 251 חטופים. כמו שאמרנו כל השנים - אם לא תחזירו את הדר גולדין יהיו בהמשך הרבה הדר גולדין", אמרה האם בראיון ל-103FM.

היא ציינה כי התובנה הזו מכאיבה לה מאוד. "כואב ומתסכל לראות את כל הדברים אותו הדבר - הדברים חוזרים על עצמם ולא ישתנו. זה בלתי נסבל".

גולדין שבה לאחרונה מחו"ל וסיפרה על שיחות שקיימה בנושא החזרת החללי. "דיברתי עם בכירים אמריקנים ואירופאים. הסיפור הוא לא חמאס: הם מחבלים ארורים ומפלצות, ואנחנו לא מצפים שהם ישתפו פעולה, הם הרוע. מי שצריך להחזיר את החטופים החללים על פי ההסכם הן המדינות שחתומות עליו. החטופים החיים שבו לא כי חמאס רצה, אלא כי הקטארים והטורקים רצו. האבוסרד הכי גדול הוא שצה"ל נמצא שם, ומה שחסר הוא ידיעת הזהב - שהם מחוייבים להביא לנו".